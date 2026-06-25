Islandia po raz kolejny zdobyła tytuł najspokojniejszego państwa na świecie według najnowszego raportu Global Peace Index. Skandynawski kraj nieprzerwanie od 2008 roku utrzymuje pozycję lidera w prestiżowym rankingu. W tegorocznej edycji Polska zanotowała spektakularny awans, plasując się na 22. miejscu spośród 163 ocenianych państw i terytoriów.

Rejkiawik, stolica Islandii / Shutterstock

Islandia utrzymuje pozycję najspokojniejszego kraju świata od 2008 roku.

Polska awansowała aż o 23 miejsca, zajmując 22. pozycję w rankingu.

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Islandia od lat pozostaje symbolem spokoju i bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Najnowszy raport Global Peace Index, przygotowany przez Institute for Economics and Peace, po raz kolejny przyznał temu nordyckiemu państwu pierwsze miejsce wśród najspokojniejszych krajów świata. Islandia prowadzi w rankingu od 18 lat.

W zestawieniu tuż za Islandią znalazły się Nowa Zelandia, Szwajcaria, Słowenia, Irlandia oraz Austria. Te kraje od lat plasują się w czołówce rankingu, wyróżniając się niskim poziomem przestępczości, wysoką jakością życia oraz stabilnością polityczną.

Czym jest Global Peace Index?

Global Peace Index to jeden z najbardziej prestiżowych i kompleksowych rankingów oceniających poziom pokoju na świecie. Obejmuje on 163 państwa i terytoria, reprezentujące niemal całą populację globu. Analitycy biorą pod uwagę aż 23 wskaźniki, które dotyczą trzech głównych obszarów: bezpieczeństwa społecznego, skali trwających konfliktów oraz stopnia militaryzacji kraju.

Wśród ocenianych czynników znajdują się m.in. poziom przestępczości, liczba aktów przemocy, stabilność polityczna, relacje z sąsiadami, wydatki wojskowe oraz zaangażowanie w działania wojenne. Dzięki temu ranking daje szeroki obraz sytuacji bezpieczeństwa na świecie.

Sekret islandzkiego sukcesu

Eksperci podkreślają, że sukces Islandii nie jest dziełem przypadku. Kraj ten od lat charakteryzuje się wyjątkowo niską przestępczością, bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego oraz minimalnym ryzykiem konfliktów wewnętrznych. Istotną rolę odgrywa także ograniczona militaryzacja - Islandia nie posiada stałej armii, a jej polityka bezpieczeństwa opiera się głównie na współpracy międzynarodowej i działaniach dyplomatycznych.

Nie bez znaczenia są także czynniki społeczne. Islandczyków cechuje wysoki poziom wzajemnego zaufania, a mieszkańcy mają szeroki dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i systemu wsparcia socjalnego. Nierówności ekonomiczne są znikome, co sprzyja stabilności społecznej i ogranicza źródła napięć.

Polska z historycznym awansem

W tegorocznym rankingu Polska zanotowała imponujący awans, przesuwając się aż o 23 pozycje i zajmując 22. miejsce na świecie. To największy wzrost wśród wszystkich ocenianych państw. Eksperci wskazują, że poprawa pozycji Polski to efekt m.in. zwiększonego bezpieczeństwa wewnętrznego, stabilności politycznej oraz skutecznych działań na rzecz ograniczania przestępczości.

Pokój na świecie wciąż zagrożony

Mimo pozytywnych przykładów takich jak Islandia czy Polska, autorzy raportu zwracają uwagę, że poziom pokoju na świecie systematycznie spada. Różnice między najspokojniejszymi a najbardziej niestabilnymi państwami są coraz większe. W wielu regionach świata narastają konflikty, a wydatki na zbrojenia rosną.

Rosja "najmniej pokojowym" krajem świata

Na drugim końcu zestawienia drugi rok z rzędu znalazła się Rosja . Kluczowymi czynnikami wpływającymi na pozycję Rosji pozostają wysoki poziom militaryzacji i zaangażowanie w wojnę.

Wśród krajów o najmniejszym współczynniku pokoju znalazły się też: Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Ukraina i Izrael.