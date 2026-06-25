Poruszający się na hulajnodze elektrycznej 11-letni chłopiec zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej na ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach. Funkcjonariusze publikują nagranie dopiero teraz, podkreślając jego walor profilaktyczny.

11-latek na hulajnodze zderzył się z autobusem w Gliwicach. Nagranie opublikowała Śląska Policja

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Do zdarzenia doszło 22 maja na oznakowanym przejściu dla pieszych. Jak wynika z ustaleń policji, 11-latek wjechał na przejście, nie schodząc z hulajnogi. W tym samym czasie przez przejście przejeżdżał autobus komunikacji miejskiej.

Chłopiec został potrącony przez pojazd, jednak dzięki szybkiej reakcji kierowcy autobusu i niewielkiej prędkości jazdy nie doszło do poważnych obrażeń. Dziecko doznało jedynie powierzchownych otarć.

Policjanci ustalili również, że 11-latek nie posiadał wymaganej karty rowerowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować hulajnogą elektryczną wyłącznie wtedy, gdy mają kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.

Sprawa trafiła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach. To sąd rodzinny oceni okoliczności zdarzenia i podejmie decyzję w tej sprawie.

Wsiadasz na hulajnogę? To warto wiedzieć

Publikując nagranie, policja przypomina o zasadach obowiązujących użytkowników hulajnóg elektrycznych. Funkcjonariusze podkreślają, że przejście dla pieszych jest przeznaczone wyłącznie dla pieszych. Osoba kierująca hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, chcąc przekroczyć jezdnię po przejściu, ma obowiązek zejść z pojazdu i przeprowadzić go przez pasy.

Policja przypomina również, że użytkownicy hulajnóg powinni korzystać z dróg dla rowerów lub pasów ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. W określonych sytuacjach dopuszczalna jest jazda po jezdni lub chodniku, jednak zawsze z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak pokazuje opublikowane nagranie, lekceważenie tej zasady może prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji i tragicznych konsekwencji.