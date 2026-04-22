Podczas gali wręczenia Nagrody im. Bronisława Geremka w Gdańsku nie zabrakło emocji, wzruszeń i... dobrego humoru. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozbawił publiczność żartem na temat narodowości Andrzeja Seweryna, który odebrał wyróżnienie z rąk samego Macrona oraz premiera Donalda Tuska. "Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem" - powiedział prezydent Francji, wywołując salwy śmiechu i burzę oklasków.

Emmanuel Macron i Andrzej Seweryn

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W poniedziałkowy wieczór Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku stało się miejscem wyjątkowego spotkania. To właśnie tam, w obecności najważniejszych postaci polskiej i francuskiej sceny politycznej, wybitny aktor Andrzej Seweryn odebrał pierwszą w historii Nagrodę im. Bronisława Geremka. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla budowania dialogu, zaufania i trwałej współpracy między Polską a Francją.

Gościem specjalnym gali był Emmanuel Macron, który nie tylko rozbawił publiczność swoim żartem, ale też złożył Andrzejowi Sewerynowi wyjątkowy hołd. Wszystko co robił, robił z miłości do Polski, Francji i Europy - podkreślił prezydent Francji, nazywając Seweryna "aktorem i wojownikiem".

"Przyjęliśmy każdą z tych prowokacji"

Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas swojego przemówienia nawiązał do odwiecznych sporów o narodowość wielkich postaci.

Od jakiegoś czasu kolejne władze polskie tłumaczyły nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem w ostatnich latach i to jeszcze dziś znowu się wydarzyło, że Fryderyk Chopin był Polakiem i przyjęliśmy każdą z tych prowokacji. Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem - żartował Macron, wywołując uśmiech na twarzy Seweryna.

Andrzej Seweryn - człowiek dwóch ojczyzn

Andrzej Seweryn to postać, której nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba. Aktor, reżyser, dyrektor naczelny Teatru Polskiego w Warszawie, znany z ról w takich filmach jak "Ziemia Obiecana", "Dyrygent" czy "Danton", przez 33 lata mieszkał i pracował we Francji. Jego kariera to przykład prawdziwie europejskiej drogi artystycznej - od debiutu na polskich scenach, przez współpracę z Andrzejem Wajdą, aż po dołączenie do prestiżowego zespołu Comédie-Française w Paryżu.

Nie waham się nazwać Polski i Francji moimi ojczyznami. Ojczyzna to wspólnota, która cię kształtuje. Polska dała mi zawodowych mistrzów, wielkich artystów. Francja otworzyła przede mną nowy świat - świat demokracji. Otworzyła przede mną także świat teatru i kina. Pracowałem z wielkimi aktorami francuskimi, ileż ja się od nich nauczyłem - mówił laureat.

Nagroda im. Bronisława Geremka

Nagroda im. Bronisława Geremka to nowe wyróżnienie, ustanowione przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski i Francji. Jej celem jest uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do budowania mostów między oboma krajami. Patron nagrody, Bronisław Geremek, był nie tylko wybitnym historykiem i politykiem, ale także wielkim miłośnikiem kultury francuskiej.