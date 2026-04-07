"Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski, co jest zrozumiałe" – przyznał w rozmowie z PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda. Jak poinformował, Kościół we współpracy z resortami obrony i spraw wewnętrznych przygotowuje się na różne sytuacje kryzysowe. "Nie stoimy biernie, czekając na rozwój wydarzeń" – zadeklarował hierarcha.

Arcybiskup Tadeusz Wojda / Andrzej Jackowski / PAP

W jakich działaniach Kościół ma wspierać władze w czasie kryzysu?

Podobnie jak władze państwowe i samorządowe, także Kościół katolicki ma plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych - zapewnił w rozmowie z PAP arcybiskup Tadeusz Wojda. Jak przekazał, przy Konferencji Episkopatu Polski powołana została specjalna grupa składająca się z kilkunastu osób z różnych instytucji, w tym Caritas Polska, która współpracuje z MSWiA oraz MON.



Wspólnie wypracowywany jest plan działania na wypadek sytuacji kryzysowych; dotyczy on m.in. ewakuacji zabytków, pomocy uchodźcom, tworzenia korytarzy humanitarnych czy zabezpieczenia miejsc, gdzie ludzie mogliby się schronić - wyliczał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Wojda zwrócił uwagę, że Kościół katolicki dysponuje bardzo gęstą siecią parafii. Ich członkowie, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, doskonale się znają.

Kościół pierwszym wyborem w sytuacji kryzysowej?

Rząd zdaje sobie sprawę, że w sytuacji kryzysowej większość Polaków w pierwszej kolejności zwróci się po pomoc do Kościoła, a dopiero potem do instytucji gminnych i urzędów. Dlatego ważne jest, aby był dostęp do środków, które pozwolą przetrwać cywilom w sytuacji kryzysu - zauważył hierarcha. Zdradził, że przygotowywany jest specjalny poradnik dla księży na wypadek kryzysu, a w niektórych miejscach są już prowadzone warsztaty i szkolenia.

Państwo zapewniło nas, że w sytuacji kryzysu będzie udostępnione parafiom zaplecze materialne w postaci generatorów prądu, zapasów wody, lekarstw czy środków higieny - poinformował przewodniczący KEP.