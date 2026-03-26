"Jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować dialog w prawdzie i miłości" - napisał papież Leon XIV, który skierował przesłanie do nowej arcybiskup Canterbury Sarah Mullally. Objęła ona ten urząd jako pierwsza kobieta w historii Kościoła anglikańskiego.

Nowa arcybiskup przypomniała o historycznych zaniedbaniach Kościoła w ochronie dzieci oraz podkreśliła konieczność prawdy, współczucia i sprawiedliwości.

Wcześniejszy arcybiskup, Justin Welby, ustąpił po raporcie krytycznym wobec postępowania Kościoła w sprawie nadużyć seksualnych.

Papież: Tylko w prawdzie i miłości

"Jestem głęboko przekonany, że musimy kontynuować dialog w prawdzie i miłości, ponieważ tylko w prawdzie i miłości możemy wspólnie poznać łaskę, miłosierdzie i pokój Boga, a tym samym ofiarować te cenne dary światu" - napisał papież do abp Mullally.

Wskazując na odpowiedzialność, z jaką wiąże się przewodzenie diecezji Canterbury i Wspólnocie Anglikańskiej, zapewnił o modlitwie, aby nowa arcybiskup była prowadzona "przez Ducha Świętego w służbie Waszym wspólnotom".

"Ponownie mówię Bogu: oto jestem"

W środowej uroczystości objęcia urzędu przez Mullally uczestniczyli następca brytyjskiego tronu z żoną, premier oraz przywódcy religijni. Wygłaszając w środę pierwsze kazanie w roli arcybiskupa - zwierzchnika Kościoła Anglii i Wspólnoty Anglikańskiej - Mullally modliła się o "nadejście pokoju" do ogarniętych wojną części świata, od Bliskiego Wschodu i Ukrainy po Sudan i Mjanmę - przekazała agencja Reutera.

Rozpoczynając dziś posługę jako arcybiskup Canterbury, ponownie mówię Bogu: "oto jestem" - powiedziała. Przypomniała o dawnych zaniedbaniach Kościoła w zakresie ochrony (jej poprzednik, Justin Welby złożył rezygnację z funkcji Arcybiskupa Canterbury w związku z ustaleniami raportu, z których wynikało, że nie zapewnił należytego dochodzenia w sprawie skandalu pedofilskiego w Kościele. Niezależne dochodzenie w sprawie wykorzystywania seksualnego dzieci przed kilku laty wykazało, iż Kościół Anglii był "miejscem, w którym sprawcy mogli się ukryć" - red.).

Arcybiskup Mullally podkreśliła potrzebę "pozostania wiernym prawdzie, współczuciu, sprawiedliwości i działaniu".

"Ogromna zmiana w życiu Kościoła"

Przed ceremonią biskup Philip Mounstephen, który miał ją pobłogosławić podczas jej inauguracji, powiedział Reutersowi, że objęcie przez kobietę "starego urzędu, starszego niż Korona" było wydarzeniem historycznym. Sygnalizuje to ogromną zmianę, jaka zaszła w życiu Kościoła - stwierdził Mounstephen.

Kobiety mogą zostawać kapłanami Kościoła anglikańskiego od 32. roku życia.

Podczas nabożeństwa w katedrze rozbrzmiewały modlitwy i czytania w wielu językach, w tym w urdu, co miało odzwierciedlać globalny zasięg Kościoła anglikańskiego liczącego ok. 85 mln wiernych na całym świecie. Najwięcej wyznawców ma - poza Wielką Brytanią - w Nigerii, Ugandzie i Kenii.

Zwiastowanie było głównym tematem nabożeństwa. Kiedy myślę o swoim życiu - o nastoletniej Sarze, która uwierzyła w Boga i postanowiła naśladować Jezusa - nie wyobrażałam sobie, jaka przyszłość ją czekała - powiedziała Mullally.