W diecezji kaliskiej powołano specjalny zespół wsparcia dla księży, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi, chorobami czy uzależnieniami. Jak podkreśla koordynator zespołu, ks. Krzysztof Raj, celem jest zapewnienie dyskretnej i profesjonalnej pomocy duchownym przeżywającym kryzys.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl

Pomysł utworzenia zespołu wsparcia dla księży pojawił się z inicjatywy biskupa diecezji kaliskiej oraz samych księży, którzy zaczęli sygnalizować, że potrzebują miejsca, gdzie mogliby otwarcie mówić o swoich problemach i szukać wsparcia.

Prace nad projektem trwały niemal rok.

Nasz zespół ma służyć dyskretną i profesjonalną pomocą tym księżom, którzy przeżywają kryzys emocjonalny – podkreśla ks. Krzysztof Raj, koordynator zespołu.

Zespół specjalistów

Na czele zespołu stoi ks. Krzysztof Raj, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Kowalewie i dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości.

W skład zespołu wchodzą także terapeuta uzależnień, opiekun duchowny z doświadczeniem w pracy z osobami w kryzysie oraz prawnik kanonista.

Ks. Raj, będący również psychologiem klinicznym, pełni funkcję kuratora dla kapłanów podejrzanych, oskarżonych, skazanych lub uniewinnionych w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego nieletnich.



Anonimowość i bezpieczeństwo

Zespół zapewnia pełną anonimowość i bezpieczeństwo osobom szukającym pomocy.

Ksiądz musi wiedzieć, że nie będzie oceniany, pozbawiony funkcji czy też w jakiś sposób napiętnowany – zapewnia ks. Raj.

W zależności od potrzeb, członkowie zespołu mogą skierować duchownego na badania lub terapię, korzystając z pomocy świeckich specjalistów.

My jesteśmy tymi pierwszymi, którzy będą stawiać wstępną diagnozę i podejmować decyzję, w jakim kierunku poprowadzić księdza potrzebującego pomocy – wyjaśnia koordynator.



Zespół rozpoczął działalność w lutym tego roku. Informacja o nowej inicjatywie została przekazana wszystkim księżom diecezji kaliskiej w specjalnym piśmie od biskupa Damiana Bryla.