Kardynał Konrad Krajewski oficjalnie objął urząd metropolity łódzkiego, zastępując kard. Grzegorza Rysia. "Moim jedynym zadaniem jest być z wami i z wami iść do świętości" - zapewniał wiernych zgromadzonych w łódzkiej archikatedrze. "Czasem zasłaniamy Boga sobą, jesteśmy karykaturą Chrystusa - dobrze o tym wiecie. Jesteśmy z ludu wzięci i mamy obciążenia jakie ma dziś lud" - przyznał, mając na myśli duchownych.

Kard. Konrad Krajewski / Fot. Marian Zubrzycki / PAP

Odczytano dokument podpisany przez papieża

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Ojciec Święty napisał w niej, że Łódź potrzebuje dzielnych sterników, aby mogła bezpiecznie przepłynąć przez morze tego świata do portu wiecznego zbawienia.

"Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku Tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebujących" - podkreślił papież Leon XIV zwracając do nowego zwierzchnika archidiecezji łódzkiej.

Po odczytaniu bulli papieskiej i przyjęciu symbolu władzy pasterskiej - historycznego pastorału pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego, nowy metropolita zajął miejsce na katedrze. Tam przyjął hołd składany przez biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i świeckich.

"Kiedy Jezus wam przeszkadzał?"

Pamiętacie, kiedy Jezus wam przeszkadzał w życiu? Czy są takie chwile, kiedy on mi przeszkadza, kiedy go trzeba wyrzucić za bramy miasta, szkoły, domu, urzędu? - pytał kard. Konrad Krajewski w homilii, nawiązując do odczytanego wcześniej fragmentu Ewangelii. Prawda kosztuje - czasem życie - zauważył, przywołując w tym kontekście historię zamordowanego księdza Jerzego Popiełuszki.

Kardynał Krajewski po latach wrócił w rodzinne strony

Metropolita łódzki kard. Konrad Krajewski / Marian Zubrzycki / PAP

Kardynał Konrad Krajewski ma 62 lata. Łódź to jego rodzinne miasto. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka. Podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1997 r. zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji, a rok później podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych w Watykanie.

W Stolicy Apostolskiej kard. Krajewski spędził 28 lat, pełniąc rolę m.in. jałmużnika papieskiego od 2013 r. 20 maja 2018 r. został mianowany kardynałem. W maju ub.r. uczestniczył w konklawe, w czasie którego Leon XIV został wybrany zwierzchnikiem Kościoła katolickiego.