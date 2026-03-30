Od momentu wyboru na Stolicę Piotrową w maju 2025 roku, papież Leon XVI konsekwentnie realizuje swoją wizję odnowy i modernizacji struktur Kościoła. Najnowsze zmiany, ogłoszone w poniedziałek, dotyczą kluczowych stanowisk w Domu Papieskim oraz Sekretariacie Stanu – filarach funkcjonowania Stolicy Apostolskiej.

Papież Leon XIV / EPA/SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Arcybiskup Petar Rajić został mianowany prefektem Domu Papieskiego.

Arcybiskup Paolo Rudelli został nowym substytutem do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu.

Dotychczasowy substytut, arcybiskup Edgar Pena Parry, został nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino.

Arcybiskup Petar Rajić - nowy prefekt Domu Papieskiego

Jedną z najważniejszych nominacji jest powołanie arcybiskupa Petara Rajića na stanowisko prefekta Domu Papieskiego. To funkcja, która w praktyce oznacza bycie najbliższym współpracownikiem papieża w codziennych sprawach organizacyjnych i administracyjnych.

Prefektura Domu Papieskiego to nie tylko zespół duchownych i świeckich, ale przede wszystkim centrum zarządzania papieskim dworem, odpowiedzialne za przygotowanie audiencji, spotkań oraz dbanie o harmonogram Ojca Świętego.

Arcybiskup Rajić był dotychczasowym nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino. Urodził się w Kanadzie w rodzinie chorwackiej pochodzącej z Bośni.

Nowy substytut Sekretariatu Stanu - arcybiskup Paolo Rudelli

Drugą kluczową zmianą jest nominacja arcybiskupa Paolo Rudellego na stanowisko substytuta do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu. To właśnie substytut pełni funkcję zastępcy sekretarza stanu, będąc jednym z najważniejszych urzędników Watykanu, odpowiedzialnym za koordynację codziennej pracy Kurii Rzymskiej.

Arcybiskup Rudelli, dotychczasowy nuncjusz apostolski w Kolumbii, to duchowny z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym. Ponad dwie dekady temu pracował w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie.

Nowa rola dla arcybiskupa Edgara Pena Parry

Zmiany personalne nie ominęły również dotychczasowego substytuta, arcybiskupa Edgara Pena Parry. Ten wenezuelski duchowny, bliski współpracownik papieża Franciszka, został mianowany nuncjuszem apostolskim we Włoszech i Republice San Marino. To stanowisko o ogromnym znaczeniu, zwłaszcza w kontekście relacji Watykanu z włoskim rządem i Kościołem lokalnym.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze ważne nominacje Leona XIV w ostatnich miesiącach. Jedną z najbardziej komentowanych było powołanie hiszpańskiego augustianina, biskupa Luisa Marína de San Martín, na stanowisko papieskiego jałmużnika. Zastąpił on kardynała Konrada Krajewskiego, wieloletniego jałmużnika papieża Franciszka, który został mianowany metropolitą łódzkim.