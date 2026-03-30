Od momentu wyboru na Stolicę Piotrową w maju 2025 roku, papież Leon XVI konsekwentnie realizuje swoją wizję odnowy i modernizacji struktur Kościoła. Najnowsze zmiany, ogłoszone w poniedziałek, dotyczą kluczowych stanowisk w Domu Papieskim oraz Sekretariacie Stanu – filarach funkcjonowania Stolicy Apostolskiej.
- Arcybiskup Petar Rajić został mianowany prefektem Domu Papieskiego.
- Arcybiskup Paolo Rudelli został nowym substytutem do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu.
- Dotychczasowy substytut, arcybiskup Edgar Pena Parry, został nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino.
Jedną z najważniejszych nominacji jest powołanie arcybiskupa Petara Rajića na stanowisko prefekta Domu Papieskiego. To funkcja, która w praktyce oznacza bycie najbliższym współpracownikiem papieża w codziennych sprawach organizacyjnych i administracyjnych.
Prefektura Domu Papieskiego to nie tylko zespół duchownych i świeckich, ale przede wszystkim centrum zarządzania papieskim dworem, odpowiedzialne za przygotowanie audiencji, spotkań oraz dbanie o harmonogram Ojca Świętego.
Arcybiskup Rajić był dotychczasowym nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino. Urodził się w Kanadzie w rodzinie chorwackiej pochodzącej z Bośni.
Drugą kluczową zmianą jest nominacja arcybiskupa Paolo Rudellego na stanowisko substytuta do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu. To właśnie substytut pełni funkcję zastępcy sekretarza stanu, będąc jednym z najważniejszych urzędników Watykanu, odpowiedzialnym za koordynację codziennej pracy Kurii Rzymskiej.
Arcybiskup Rudelli, dotychczasowy nuncjusz apostolski w Kolumbii, to duchowny z ogromnym doświadczeniem międzynarodowym. Ponad dwie dekady temu pracował w nuncjaturze apostolskiej w Warszawie.
Zmiany personalne nie ominęły również dotychczasowego substytuta, arcybiskupa Edgara Pena Parry. Ten wenezuelski duchowny, bliski współpracownik papieża Franciszka, został mianowany nuncjuszem apostolskim we Włoszech i Republice San Marino. To stanowisko o ogromnym znaczeniu, zwłaszcza w kontekście relacji Watykanu z włoskim rządem i Kościołem lokalnym.
Warto przypomnieć, że to nie pierwsze ważne nominacje Leona XIV w ostatnich miesiącach. Jedną z najbardziej komentowanych było powołanie hiszpańskiego augustianina, biskupa Luisa Marína de San Martín, na stanowisko papieskiego jałmużnika. Zastąpił on kardynała Konrada Krajewskiego, wieloletniego jałmużnika papieża Franciszka, który został mianowany metropolitą łódzkim.