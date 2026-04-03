Jest kolejna prokuratorska próba zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Prokuratura Krajowa wydała kolejne postanowienie, dotyczące obciążenia hipoteka przymusową nieruchomości należących do byłego ministra sprawiedliwości.

Postanowienie obejmuje kilka nieruchomości, w tym wart milion złotych dom i kilka działek w Jeruzalu w województwie łódzkim oraz kilka działek w gminie Zabierzów w Małopolsce. Ich łączna wartość to około 4 mln zł.

Prognozowana przez prokuraturę szkoda, jaką może musieć naprawić Ziobro w wypadku skazania, przekracza jednak 143 mln zł. Zabezpieczenie obejmuje więc tylko ułamek tej sumy - podkreśla dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Wydane kilka dni temu postanowienie prokuratury jest już piątą próbą obciążenia przymusowymi hipotekami nieruchomości Zbigniewa Ziobry. Wcześniejsze, z listopada, grudnia ub. roku oraz stycznia najpierw były śledczym zwracane przez sąd z powodu błędów, a po poprawieniu w marcu na zażalenie obrony i tak zostały uchylone.

Prokuratura nie mogła się od tej decyzji odwołać, dlatego wniosek został złożony ponownie.

Zbigniew Ziobro od kilku miesięcy przebywa na Węgrzech

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 roku. Uchwała została opublikowana jednak dopiero 19 listopada. Prokurator nie czekał i 12 listopada wydał zabezpieczenie majątkowe.

Prokuratura zarzuca Ziobrze, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Były minister sprawiedliwości miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł na remont siedziby Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Obecnie Ziobro - według jego obrońców - jest objęty ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Sam Ziobro oświadczał natomiast, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce "zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności".