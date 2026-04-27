"Myślę, że każdy jest zaskoczony. Sięgamy kosmosu po to, żeby pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują" - mówił w RMF FM szef Fundacji Cancer Fighters Marek Kopyść. Jak podkreślał, pieniądze zebrane dzięki streamowi Łatwoganga to "przeogromne wsparcie dla całej onkologii w Polsce".

Wideo youtube

Słuchaj Radia RMF24>>>

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Inspiracją do przeprowadzenia streamu była piosenka Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagrana z Mają Mecan - podopieczną Fundacji Cancer Fighters.

Miejsce prowadzenia zbiórki influencera Patryka „Łatwoganga” Garkowskiego / Leszek Szymański / PAP

W transmisji udział wzięli m.in. Julia Wieniewa, Doda, Katarzyna Nosowska, Maffashion, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Wersow, Friz, Kwiat Jabłoni oraz Maciek Musiał i wielu innych. Udało się zebrać rekordową kwotę ponad 250 milionów złotych.

Zbiórka influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka

"Przede wszystkim chcemy słuchać"

Cały czas liczymy. Wszystko spływa. Przez tygodnie będziemy wszystko podsumowywać, żebyście państwo dostali klarowną kwotę - przyznał w RMF FM Marek Kopyść, szef Fundacji Cancer Fighters. Rozmawiamy z wieloma specjalistami, którzy będą nam pomagali - zdradził.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Każdy jest zaskoczony. Sięgamy kosmosu". Prezes Fundacji Cancer Fighters w Radiu RMF24

Jaki jest pomysł fundacji na zagospodarowanie pieniędzy zebranych w czasie rekordowego streamu? Kopyść wymienił tutaj m.in. zamknięcie wszystkich bieżących zbiórek na rzecz podopiecznych Cancer Fighters. Wychodzi platforma, gdzie będziemy wszystko transparentnie pokazywać - wyjaśnił.

Gość RMF FM zapowiedział też, że powołana zostanie specjalna rada, do której wejdą autorytety ze świata onkologii - m.in. prof. Krzysztof Kałwak.

Potrzeb jest bardzo dużo. My przede wszystkim chcemy słuchać - mówił Kopyść. Jak dodał, jego fundacja będzie pomagać wszędzie tam, gdzie będzie najbardziej potrzebna.

"Choroba onkologiczna to nie tylko leki"

Marek Kopyść zwrócił uwagę, że leczenie onkologiczne dziecka oznacza często kryzys całej rodziny.

To też bardzo duży kryzys finansowy. Niektórzy nie mają na leki, na dojazdy - wyliczał gość RMF FM. Choroba onkologiczna to nie są tylko leki, to też cała otoczka - dodał.



Szef Fundacji Cancer Fighters podkreślał, że jego podopieczni walczą z nowotworem od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Jedną z osób, które poddają się wieloletniemu leczeniu jest Maja znana z nagranego wspólnie z Bedoesem "Dissu na raka".

Nie ma możliwości, żeby rodzic pracował, kiedy leczy się jego dziecko. U mnie było tak samo - mama musiała poświęcić swoją pracę, swoje życie po to, żeby być obok mnie na oddziale i leczyć się wspólnie ze mną - wspominał.

Czy Łatwogang i Bedoes znów połączą siły?

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa również o to, czy będą kolejne zbiórki z udziałem Łatwoganga i Bedoesa.

Na razie nie możemy nic powiedzieć. Większość osób odsypia te 9 dni. Musimy dać też Piotrkowi odpocząć - przyznał Kopyść. Jak dodał, zespół jego fundacji działa od samego rana, by jak najszybciej podzielić się szczegółowymi informacjami na temat efektów zbiórki i planów na przyszłość.

Takiej kwoty nie da się od razu wydać. Mówimy o zmianie polskiej onkologii. Powołujemy radę, która będzie pomagała, żeby zobaczyć, jak my możemy zmienić przyszłość młodych wojowników - zapowiadał szef Fundacji Cancer Fighters.



Marek Kopyść w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim przekazał także, że wkrótce jego fundacja uruchomi specjalną skrzynkę mailową, na którą będą mogły się zgłaszać osoby potrzebujące wsparcia. Wszystko będziemy weryfikować, tak jak przez ponad 10 lat naszych działań. Chcemy być tam, gdzie nikt inny nie chce wyciągnąć ręki - zapewniał.