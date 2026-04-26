Świat medycyny, w tym polscy lekarze, wspominają zmarłego w tym tygodniu prof. Eugena Braunwalda, amerykańskiego kardiologa, jednego z najbardziej znanych i najbardziej wpływowych lekarzy na świecie, nazywanego ojcem nowoczesnej kardiologii. Prof. Braunwald zmarł 22 kwietnia. Miał 96 lat.

Eugene Braunwald był jedną z najważniejszych postaci w historii współczesnej kardiologii. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne podkreśla w komunikacie, że właśnie prof. Braunwald zasadniczo zmienił sposób rozumienia, diagnozowania i leczenia chorób serca. Jego badania przyczyniły się do rozwoju kluczowych koncepcji dotyczących m.in. choroby wieńcowej, niewydolności serca oraz zawału mięśnia sercowego. Wiele dzisiejszych standardów leczenia - zwłaszcza w zakresie wczesnej interwencji i medycyny opartej na dowodach - ma swoje źródło w jego pracy.

Jego związek z American Heart Association był szczególnie istotny. Przez dziesięciolecia działał nie tylko jako badacz, ale także jako mentor i lider w środowisku kardiologicznym. Stowarzyszenie uhonorowało go swoimi najwyższymi wyróżnieniami, doceniając zarówno jego osiągnięcia naukowe, jak i wkład w rozwój badań nad chorobami serca.

Odszedł lekarz, naukowiec, mentor, wizjoner, innowator i pionier. Twórca nowoczesnej medycyny sercowo-naczyniowej. To, co najistotniejsze z mojego punktu widzenia, dzięki badaniom prowadzonym przez pana profesora udało się wydłużyć życie wielu naszym pacjentom. Dalej korzystamy z wyników badań i przygotowanych na ich podstawie wytycznych, by bezpiecznie i optymalnie pomagać chorym. Jest to szczególnie istotne, gdy właśnie choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyną zgonów między innymi w polskiej populacji - podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych prof. Filip M. Szymański.

Jednym z najtrwalszych i najistotniejszych elementów dziedzictwa prof. Braunwalda jest wpływ na sposób prowadzenia badań klinicznych w kardiologii. Braunwald współtworzył rygorystyczne standardy dla dużych, randomizowanych badań, które stały się fundamentem współczesnej medycyny opartej na dowodach, czyli tzw. Evidence Based Medicine. Ponadto wykształcił całe pokolenia lekarzy i naukowców, z których wielu zostało później liderami w swojej dziedzinie i do dzisiaj kontynuują jego dorobek.

W wywiadach publicystycznych prof. Braunwald zwracał uwagę na to, jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa wsparcie rodziny oraz jak duże jest znaczenie regularnej, ciężkiej pracy.