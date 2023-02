Prezydent Joe Biden jest w Warszawie. Po godz. 13 amerykański przywódca ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa będzie dotyczyła m.in. wzmacniania wschodniej flanki NATO. Później Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Będzie ono poświęcone wojnie w Ukrainie. Mieszkańcy stolicy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Wiele ulic będzie zamkniętych, policja radzi, aby przede wszystkim korzystać z komunikacji miejskiej. Wizytę amerykańskiego prezydenta w Polsce śledzimy w naszej relacji minuta po minucie.

Prezydent USA Joe Biden podczas przywitania na lotnisku w Warszawie. / Rafał Guz / PAP

07:15

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski mówił niedawno, że Joe Biden ma wysłać z Warszawy przesłanie, że Stany Zjednoczone będą stały przy Ukraińcach tak długo, jak będzie to konieczne. Nie zostawimy ich samych sobie. Nie zatrzymamy się, nie cofniemy się. Będziemy wspierać Ukraińców tak długo, jak będzie to konieczne. Będziemy chronić tych, którzy wspierają Ukraińców, takich jak Polska i każdy centymetr ziemi - podkreślił. Jak dodał, amerykański przywódca będzie chciał także podziękować Polakom za ich postawę wobec rosyjskiej agresji i pomoc Ukraińcom.

Andrzej Duda powiedział z kolei, że wystąpienie amerykańskiego prezydenta będzie miało istotny wymiar historyczny i będzie ważne, jeżeli chodzi o tworzenie strefy bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dodał, że fundamentalne znaczenie ma to, iż będzie wygłoszone z Warszawy.

07:06

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą się liczyć z utrudnieniami. Trasa linii 521 zostanie skrócona - autobusy będą jeździły tylko na odcinku Falenica - Wiatraczna. Autobusy linii 518 będą jeździły trasą Nowodwory - Metro Marymont. Autobusy linii 178 - dojadą tylko do stacji metra Rondo Daszyńskiego z Ursusa, nie będą obsługiwały pozostałego odcinka trasy. Natomiast 117 i 507 nie będą przejeżdżały przez Wisłę - z ronda Waszyngtona zostaną skierowane do stacji metra Stadion Narodowy i tu zakończą trasę. We wtorek zawieszone będzie kursowanie tramwajów linii 13.

Ratusz zachęca do korzystania z metra i pociągów. We wtorek i środę pociągi metra na obydwu liniach będą kursowały częściej. Bilety ZTM są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i w wybranych połączeniach innych przewoźników kolejowych.

06:35 Czego Polacy spodziewają się po wizycie Joe Bidena w naszym kraju?

Słowa wsparcia i przekazanie Ukrainie kolejnego uzbrojenia - te dwie odpowiedzi najczęściej wskazywali w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM respondenci pytani o to, czego spodziewają się po wizycie Joe Bidena w Warszawie.

06:25 Wtorkowy plan wizyty prezydenta USA w Polsce

We wtorek o godz. 12.50 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zaplanowano ceremonię oficjalnego powitania prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Po godz. 13 odbędzie się spotkanie prezydentów Polski i USA. Przywódcy będą rozmawiali w wąskim gronie, a następnie zaplanowano rozmowy plenarne delegacji. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Potem o 17:30 Joe Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Ma ono dotyczyć wojny w Ukrainie. Biden ma zapewnić o stałości amerykańskiego poparcia dla Kijowa.

06:20 Utrudnienia w Warszawie

Warszawa w czasie wizyty amerykańskiego prezydenta będzie najbezpieczniejszą stolicą w Europie. Jak podkreślał nadkomisarz Sylwester Marczak ze stołecznej policji, w związku z wizytą Joe Bidena bezpieczeństwa będą pilnować funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, a także policjanci w mundurach i po cywilnemu. Polska policja zastrzega, że nie o wszystkich utrudnieniach będzie informować z wyprzedzeniem.

Korzystajmy z komunikacji miejskiej, metra, tramwajów i autokarów. To są środki transportu, które pomogą szybko i bezpiecznie poruszać się po Warszawie. W kilku miejscach mogą pojawić się ograniczenia w ruchu pieszych. Wyłączenia będą dotyczyć Śródmieścia, Starego Miasta i terenu obok lotniska Chopina w kierunku centrum miasta - powiedział nadkomisarz Sylwester Marczak.

06:18 W poniedziałek wieczorem Biden dotarł do Warszawy

Po wizycie w Kijowie wieczorem Biden dotarł pociągiem do Przemyśla, a następnie z Rzeszowa-Jasionki odleciał do Warszawy. Air Force One wylądował w stolicy po godzinie 23.

06:15 Joe Biden w Kijowie

Przed Polską - Ukraina. Joe Biden z nieoczekiwaną wizytą odwiedził wczoraj Kijów. Podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim amerykański przywódca zapowiedział, że "Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS". Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował, że władze Rosji zostały powiadomione o wizycie Joe Bidena w Kijowie na kilka godzin przed jego wyjazdem.