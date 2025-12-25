"​Zneutralizowaliśmy terrorystę Mohammada Szahada, który był jednym z głównych dowodzących tzw. Państwa Islamskiego (IS) w Syrii" - poinformował w czwartek syryjski MSZ. Podkreślono także, że operacja została przeprowadzona we współpracy z międzynarodową koalicją walczącą z terrorystami.

Symbol Państwa Islamskiego (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak przekazały syryjskie władze, wyspecjalizowane jednostki przeprowadziły operację w miejscowości Buwajda nieopodal Damaszku - stolicy Syrii - w wyniku której zabito Szahada, znanego pod pseudonimem Abu Omar Szaddad.

Ponadto syryjskie służby we współpracy z międzynarodową koalicją do walki z tzw. Państwem Islamskim, do której należy Syria, doprowadziły do zatrzymania szefa komórki tej organizacji terrorystycznej. Do trzech innych aresztowań doszło w prowincji Aleppo. Funkcjonariusze zarekwirowali również amunicję i broń.

Wcześniej w środę syryjskie władze powiadomiły o zatrzymaniu w regionie stolicy innego ważnego członka organizacji..

W zasadzce, którą zorganizował członek syryjskich służb, oskarżony przez Waszyngton o przynależność do tzw. Państwa Islamskiego, zginęło trzech Amerykanów - dwóch żołnierzy i tłumacz - a kolejnych trzech żołnierzy zostało rannych.

Prezydent Stanów Zjednocznych Donald Trump zapowiedział wówczas odwet i stwierdził, że atak terrorystów skierowany był zarówno przeciwko USA, jak i przeciwko władzom Syrii.