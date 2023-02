17:24

Wszyscy dzisiaj mówimy - Ukraina musi zwyciężyć - mówił Andrzej Duda.

17:19

Prezydent Andrzej Duda / Kalbar / PAP

Rozpoczęło się przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Rosja na powrót chce stać się imperium, realizować ambicje niewolenia innych narodów. Nie ma na to naszej zgody, nie ma zgody wolnego świata - mówił Andrzej Duda. Nawiązywał też do wczorajszej wizyty Joe Bidena w Kijowie. To wielki znak, jesteśmy wszyscy wspólnie cały czas przy Ukrainie - dodał.