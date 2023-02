Władimir Putin próbował zagadać porażkę - tak o orędziu prezydenta Rosji mówił w Radiu RMF24 prof. Antoni Dudek, politolog i historyk związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Według niego rosyjska inwazja utknęła i w związku z tym Putin próbował "podtrzymać nastrój bojowy" opowieściami o tym, jak Moskwa nie dała się sankcjom. "Tylko że na sali tej bojowości nie było widać. To jest problem Putina. Tam było widać, że ta rosyjska elita polityczna jest zmęczona i rozczarowana brakiem sukcesu. I te słowa, które mówił Putin, tego nie zmienią" - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Władimir Putin / MAXIM BLINOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Dudek: Putin próbował zagadać porażkę

W długo wyczekiwanym orędziu prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył Zachód o rozpętanie wojny w Ukrainie. Według niego konflikt ma na celu "zniszczenie Rosji". Zapewniał przy tym, że Moskwa świetnie daje sobie radę w obliczu m.in. licznych sankcji gospodarczych.

Profesor Antoni Dudek komentując to przemówienie stwierdził, że najciekawsze były "twarze potężnego grona deputowanych" rosyjskiej Dumy Państwowej. Entuzjazmu nie było, chociaż dominują tam przecież przedstawiciele putinowskiej partii Jedna Rosja - mówił.

Putin próbował zagadać porażkę, bo ten rok, który mija od nowej fazy rosyjskiej agresji w Ukrainie, jest rokiem rosyjskiej porażki. I to widać. I tu nie trzeba patrzeć na to z perspektywy Zachodu, wystarczy na to spojrzeć z perspektywy rosyjskich zapowiedzi, jak to szybko, łatwo i ta "specjalna operacja wojskowa" się skończy, a widzimy, gdzie ona utknęła. W związku z tym Putin tymi wszystkimi opowieściami o tych planach - tam bardzo dużo było o gospodarce, o tym, że daliśmy odpór sankcjom, że sankcje nie złamały rosyjskiej gospodarki - to wszystko było próbą podtrzymania nastroju bojowego - mówił. Dudek podkreślił jednak, że tej "bojowości" nie było widać. To jest problem Putina. Tam było widać zmęczenie, było widać, że ta rosyjska elita polityczna jest zmęczona i rozczarowana brakiem sukcesu. I te słowa, które mówił Putin, tego nie zmienią - powiedział.