Władimir Putin wygłosi dziś orędzie o stanie państwa. Jak się spodziewają analitycy, przekaże elitom politycznym i wojskowym aktualny stan, jak to sam nazywa, "specjalnej operacji militarnej" w Ukrainie oraz plany na przyszłość z nią związane. Jego przemówienie będziemy dla was relacjonować minuta po minucie.

Przywódca Rosji Władimir Putin / MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Przywódca Rosji wygłosi orędzie rok po tym, jak wysłał oddziały na wojnę z Ukrainą. Rosyjscy żołnierze wtargnęli na terytorium Ukrainy 24 lutego 2022 roku w ramach - jak to Putin określa - "specjalnej operacji militarnej". "Operacja" ta stała się największą konfrontacją z Zachodem od czasu zimnej wojny.

Eksperci spodziewają się, że Putin przedstawi analizę sytuacji międzynarodowej i swoją wizję rozwoju po tym, jak Zachód nałożył na ten kraj sankcje ekonomiczne.

Orędzie rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu polskiego.

Przyszłość Putina u władzy

Niektórzy członkowie rosyjskiej elity obawiają się, że wojna będzie się dalej przeciągać, drenując zasoby kraju.

Przebywający w kolonii karnej czołowy rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny opublikował w przeddzień rocznicy napaści Rosji na Ukrainę 15-punktowy plan swojej platformy politycznej. Zwraca uwagę, że powodami wojny są problemy polityczne i gospodarcze w Rosji, chęć Putina do utrzymania władzy za wszelką cenę oraz jego obsesja na punkcie historycznego dziedzictwa. Chce on przejść do historii jako "car-zdobywca".

Anonimowy przedstawiciel zachodnich władz, cytowany kilka dni temu przez agencję Reutera, powiedział, że w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę przyszłość Władimira Putina jako przywódcy Rosji stała się mniej pewna. Jego zdaniem, jeśli Putin wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich w Rosji, które powinny się odbyć w 2024 roku, jest mało prawdopodobne, aby je przegrał. Jednocześnie jednak, obecnie wydaje się mniej możliwe, aby Putin pozostał u władzy po 2030 roku.