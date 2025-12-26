Na plaży w miejscowości Numana, w regionie Marche, pojawiła się niezwykle rzadka mniszka śródziemnomorska. Foka powinna wypoczywać na plaży co najmniej dobę, ale ciągle ktoś jej przeszkadza. "Pozwólcie jej odpocząć i wyspać się na plaży" – apelują eksperci. Jeden z nich zaoferował nawet nagrodę za czuwanie nad zwierzęciem i udokumentowanie odpoczynku ssaka.

Foka potrzebuje co najmniej doby na odpoczynek, ale cały czas ktoś jej przeszkadza / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Foka pojawiła się na plaży w Numana, gdzie turyści podchodzą do niej z telefonami, zakłócając jej sen.

Eksperci apelują, by nie zbliżać się do mniszki śródziemnomorskiej.

To jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ssaków morskich na świecie.

Znawca gatunku Emanuele Coppola zaoferował 1000 euro nagrody komitetowi mieszkańców, który udokumentuje nieprzerwany wypoczynek foki przez ponad dobę.

Włoska miejscowość Numana stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia. Na jednej z tamtejszych plaż pojawiła się mniszka śródziemnomorska - jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków ssaków morskich na świecie.

Jak informuje agencja ADNKronos, obecność foki wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Niektórzy podchodzą do zwierzęcia bardzo blisko z telefonem komórkowym, by je sfotografować i tym samym zakłócić wypoczynek. Foka budzi się i opędzając się od ciekawskich, wchodzi do wody.

Eksperci wyjaśniają, że foki z tego rzadkiego, zagrożonego wyginięciem gatunku wychodzą na brzeg, by odpocząć i potrzebują dużo czasu, by odzyskać siły. Dlatego, zaznaczają, nie należy się do nich zbliżać, bo wtedy przerywają potrzebny wypoczynek.



1000 euro za czuwanie nad foką

Znawca tego gatunku fok Emanuele Coppola napisał na portalu społecznościowym, że ci, którzy znają ich zwyczaje, próbują na miejscu przekonywać ludzi, by zostawili morskiego ssaka w spokoju.

"Niestety nie potrafimy zachowywać się w takiej sytuacji, jak należy. A te zwierzęta potrzebują tego, by leżeć na ziemi nawet więcej niż 24 godziny bez przerwy. Postanowiłem zaoferować nagrodę w wysokości 1000 euro komitetowi mieszkańców, który zdoła czuwać i udokumentować wypoczynek foki w miejscu przez nią wybranym przez ponad dobę" - napisał ekspert.