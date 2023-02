Prezydent USA Joe Biden jest z wizytą w stolicy Ukrainy. "Witamy w Kijowie" - napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Biden podczas spotkania z Zełenskim zapowiedział, że „Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS". Jutro przywódca Stanów Zjednoczonych ma przybyć do Warszawy.

Na zdjęciu prezydent USA i Ukrainy: Joe Biden i Wołodymyr Zełenski / Facebook.com/Wołodymyr Zełenski /

Prezydent USA Joe Biden przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. To jego pierwsza podróż do Ukrainy od czasu inwazji Rosji na ten kraj. Rocznica przypada 24 lutego.

Przywódca Stanów Zjednoczonych spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Politycy rozmawiali o dostawie broni dalekiego zasięgu.