"Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie; to, co zrobiliście, było naprawdę niezwykłe" - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że "żelazne zobowiązanie" USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa.

JOe Biden i Andrzej Duda / Andrzej Lange / PAP Prezydent Stanów Zjednoczonych dziękował prezydentowi Dudzie "za to, jak Polska pomaga narodowi ukraińskiemu". To, co zrobiliście, jest naprawdę niezwykłe - podkreślił amerykański przywódca. Zwrócił uwagę, że w zeszłym roku - podczas swojej wizyty w Polsce w marcu - obserwował, jak mieszkańcy Ukrainy przekraczali polską granicę. Te dzieci, te żony, które zostawiły swoich mężów i ojców; to było coś niesamowitego powitać te 1,7 czy 1,8 mln ludzi przybywających tutaj jako uchodźcy - zaznaczył Biden. Zapewnił też, że to "żelazne zobowiązanie" USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa. Biden o relacjach z Polską: Tworzymy nowe strategiczne partnerstwo Nasze siły będą w Polsce. W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo, mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski na pokolenia - mówił prezydent USA. Jest bardzo wiele wyzwań, przed którymi stoimy i którym będziemy musieli wspólnie stawiać czoła, jestem przekonany, że je przezwyciężymy - mówił we wtorek prezydent USA Joe Biden podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił, że polsko-amerykańskie relacje mają krytyczne znaczenie. Joe Biden podkreślił podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, że "dla Polaków i Amerykanów te (wzajemne) więzi są bardzo silne i głębokie". Dodał, że urodził się w mieście Scranton (Pensylwania) w dzielnicy irlandzko-katolickiej, a następnie przeprowadził się do Claymont w Delaware, które było robotniczym miastem. Zobacz również: Prezydent Biden: Siły USA będą w Polsce [NA ŻYWO] Jak zaznaczył, każde z tych miasteczek było polskie, zauważył też, że jego nazwisko nie kończyło się na "ski". Mówiłem prezydentowi (Dudzie) o niezwykłej dumie zademonstrowanej przez Amerykanów polskiego pochodzenia, o roli Polski, jaką odgrywa teraz na świecie, jest to naprawdę niezwykłe - powiedział Biden. I jeśli tego nie widzieliście, to powinniście przyjechać i zobaczyć na własne oczy - dodał prezydent USA. Jest bardzo wiele wyzwań, przed którymi stoimy i którym będziemy musieli wspólnie stawiać czoła. Ja jestem przekonany, że je przezwyciężymy. Także cieszę się, że jestem z powrotem tutaj i chętnie zapoczątkuję dyskusję. Chociaż jak żeśmy rozmawiali z panem prezydentem, to wszystkie problemy rozwiązaliśmy. Ale żarty żartami, to są naprawdę relacje o krytycznym, krytycznym i krytycznym, raz jeszcze powiem, znaczeniu - oświadczył amerykański prezydent. Zobacz również: Utrudnienia na Wawrze

