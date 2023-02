Prezydent USA Joe Biden jest już w Polsce. Po wizycie w Kijowie, wieczorem Biden dotarł pociągiem do Przemyśla, a następnie z Rzeszowa-Jasionki odleciał do Warszawy. Air Force One wylądował w stolicy po godzinie 23.

Prezydent USA Joe Biden podczas przywitania na lotnisku w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Wieczorem Biden wraz z delegacją przyjechał z Kijowa do Przemyśla pociągiem. Na dworcu w Przemyślu na prezydenta USA oczekiwała kolumna samochodów. Biden wsiadł do jednego z nich, a zaraz potem amerykańska delegacja wyruszyła z dworca do Rzeszowa.

Po 22.30 samolot amerykańskiego prezydenta wystartował z Rzeszowa-Jasionki w kierunku Warszawy. Na lotnisku Chopina wylądował po godzinie 23.

Amerykańskiego przywódcę powitali prezydencki minister Marcin Przydacz, szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Politycy rozmawiali przez kilka minut.

Po wylądowaniu na warszawskim lotnisku amerykańska delegacja udała się do hotelu Marriott. Biden pojechał do centrum stolicy Cadillakiem One, powszechnie znanym jako Bestia.

Po przybyciu do Polski Biden rozmawiał jeszcze telefonicznie z włoską premier Giorgią Meloni, z którą dosłownie minął się na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Biden odlatywał stamtąd do Warszawy, a Meloni wylądowała tam w drodze do Kijowa.

Oficjalna wizyta Joe Bidena w Polsce rozpocznie się we wtorek.