Inflacja w Polsce w październiku 2025 roku wyniosła 2,8 proc. - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem ceny wzrosły o 0,1 proc.
- Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji za październik 2025 roku.
- Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 2,8 procent.
- W porównaniu z wrześniem ceny poszły w górę o 0,1 procent.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 r. wzrosły rdr o 2,8 proc. - poinformował w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.
W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny poszły w górę o 0,1 proc. - podał GUS.
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 2,9 proc. rdr i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.
W porównaniu z październikiem 2024 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,4 proc.
Ceny nośników energii podniosły się o 2,6 proc.
Tańsze są paliwa do prywatnych środków transportu. Ceny paliw spadły o 1,8 proc.