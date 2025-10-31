Inflacja w Polsce w październiku 2025 roku wyniosła 2,8 proc. - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem ceny wzrosły o 0,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny opublikował szybki szacunek inflacji za październik 2025 roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 2,8 procent.

W porównaniu z wrześniem ceny poszły w górę o 0,1 procent.

Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 2,9 proc. rdr i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Co podrożało?

W porównaniu z październikiem 2024 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,4 proc.

Ceny nośników energii podniosły się o 2,6 proc.

Tańsze są paliwa do prywatnych środków transportu. Ceny paliw spadły o 1,8 proc.