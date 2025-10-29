Ośmiu na dziesięciu Polaków codziennie rano sięga po śniadanie. Taki jest wniosek z najnowszych badań na temat naszych porannych nawyków. Okazuje się, że śniadania najrzadziej jedzą najmłodsi, przed dwudziestym czwartym rokiem życia.

Ośmiu na dziesięciu Polaków codziennie rano sięga po śniadanie / Shutterstock

Badania pokazują, że w czasie śniadania Polacy najczęściej sięgają po nabiał (74 proc.), chleb i jajka (po 64 proc.).

Na śniadaniowych stołach pojawiają się też napoje (65 proc.) i produkty mięsne, na przykład wędliny (58 proc.), a niemal co dziesiąta osoba dzień rozpoczyna od słodyczy.

Większość Polaków pozytywnie ocenia swoje śniadania. 83 proc. uważa je za syte, a 75 proc. z nas za zdrowe i wartościowe odżywczo. 69 proc. z nas uważa, że ich poranny posiłek nie jest monotonny.

Jak Polacy jedzą śniadania?

Rzadko jadam śniadania, zapominam o nich przez pośpiech, poranną gonitwę. Skupiam się na innych zadaniach i próbuję nadrobić śniadaniem zjadanym późno, w pracy, po 10.00. Wymarzone śniadanie byłoby białkowe, byłoby jajko i awokado - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem jedna z mieszkanek Warszawy.

Do śniadania potrzebuję trochę spokoju. Staram się znaleźć rano choć 7 minut na to, by przygotować coś smacznego, nabrać sił. Dzisiaj moim śniadaniem był bajgiel. Czasami przygotowuję śniadanie sam, czasami idę do kawiarni - dodaje inny z mieszkańców stolicy.

Mam to szczęście, że mam małego psa i mój mąż codziennie o piątej rano wychodzi na spacer z naszym psem. Przynosi mi świeże pieczywo. Jadłam kiedyś nietypowo kanapkę z kremem figowym, wzbogaconą makiem, wiele osób zaskoczyło to śniadanie. Ja sama nie przepadam za słodkimi śniadaniami, w odróżnieniu od moich dzieci, które uwielbiają gofry i naleśniki, zwłaszcza, gdy weekendowo celebrujemy śniadania - podkreśla inna mieszkanka stolicy.

Badanie SW Research na zlecenie marki Puratos pokazało, że regularne spożywanie śniadań wciąż w Polsce nie jest standardem.

Niemal co piąty z nas przyznaje, że pomija pierwszy posiłek dnia.

Jednocześnie wyniki badania pokazują, że rośnie świadomość tego, co powinno trafiać na nasze talerze. Warzywa pojawiają się w czasie śniadań u 49 proc. badanych, a owoce u 29 proc.

Śniadanie jest dla nas ważne

Eksperci podkreślają, że śniadanie to bardzo ważny posiłek, ponieważ dostarcza energii do pracy umysłowej i fizycznej, przyspiesza metabolizm oraz dostarcza kluczowych składników odżywczych po nocnym poście.

Regularne jedzenie śniadania, zwłaszcza w ciągu dwóch godzin po przebudzeniu, może również pomóc w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, lepszej koncentracji, a także może zmniejszać ryzyko niektórych chorób, takich jak nadciśnienie, cukrzyca typu 2 i otyłość.