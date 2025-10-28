Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Śledczy zarzucają mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i przywłaszczenie ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro stanowczo odpiera zarzuty, nazywając je „karkołomnymi” i zapowiada kolejne oświadczenie.

Ziobro: Zarzuty są karkołomne / Artservice / ArtService / PAP

"Władza twierdzi, że przywłaszczyłem pieniądze, to pokazuje karkołomność zarzutów, pokazuje determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską" - powiedział w nagraniu w mediach społecznościowych były szef ministerstwa sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wobec byłego ministra obecny szef resortu skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie.

Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

Prokuratura żąda uchylenia immunitetu i aresztowania Ziobry

We wtorek rzeczniczka Prokuratury Krajowej, prokurator Anna Adamiak, poinformowała, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS, Zbigniewa Ziobry.

Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości, z którego - według prokuratury - miało dojść do przywłaszczenia ponad 150 milionów złotych.

Według śledczych istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości.

Prokuratura twierdzi, że grupa ta miała przywłaszczyć środki z Funduszu Sprawiedliwości.



Ziobro: "To pokazuje karkołomność tych zarzutów"

Zbigniew Ziobro odniósł się do sprawy we wtorkowym nagraniu opublikowanym na YouTube. Były minister sprawiedliwości podkreślił, że zarzuty wobec niego są bezpodstawne i mają charakter polityczny.

Władza twierdzi, że przywłaszczyłem pieniądze, to pokazuje karkołomność zarzutów, pokazuje determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił Ziobro.

Były szef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że środki z Funduszu Sprawiedliwości były przeznaczane na ważne cele publiczne.

To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - mówił w nagraniu.