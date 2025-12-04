Specjalna komisja powołana przez nieżyjącego już papieża Franciszka ogłosiła długo wyczekiwany raport w sprawie diakonatu kobiet. Jak wynika z dokumentu, Watykan na razie nie otworzy drogi do sakramentalnego diakonatu kobiet, choć temat ten wciąż wzbudza żywe dyskusje wśród wiernych i duchowieństwa. Komisja sugeruje jednak poszukiwanie nowych form zaangażowania kobiet w życie Kościoła.

Watykan: Komisja wyklucza diakonat kobiet jako sakrament. Nowe propozycje współpracy w Kościele / ALBERTO PIZZOLI / East News/AFP

Raport komisji powołanej przez papieża Franciszka odrzuca sakramentalny diakonat kobiet w Kościele katolickim.

Decyzja opiera się na analizach teologicznych i historycznych, które nie dopuszczają zmiany dotychczasowej praktyki.

Proponuje za to nowe formy zaangażowania kobiet w Kościele, np. w funkcjach duszpasterskich czy edukacyjnych.

Dziś światło dzienne ujrzał raport specjalnej komisji powołanej przez papieża Franciszka, który zmarł w kwietniu tego roku. Jej zadaniem była analiza możliwości wprowadzenia diakonatu kobiet jako jednego ze stopni święceń w Kościele katolickim. Prace komisji, kierowanej przez kardynała Giuseppe Petrocchiego, były szeroko komentowane zarówno przez środowiska kościelne, jak i opinię publiczną. Oczekiwano, że raport stanie się przełomem w wieloletniej debacie dotyczącej roli kobiet w strukturach Kościoła.

Zgodnie z przewidywaniami konserwatywnych środowisk komisja nie zdecydowała się na otwarcie furtki do sakramentalnego diakonatu kobiet. W podsumowaniu dokumentu podkreślono, że obecny stan wiedzy teologicznej i historycznej nie pozwala na taką zmianę. Komisja zastrzegła jednak, że nie wydaje definitywnego orzeczenia, pozostawiając furtkę do dalszych badań i dyskusji w przyszłości.

Kontrowersje wokół równości i tradycji

Sprawa diakonatu kobiet była wielokrotnie podnoszona podczas pontyfikatu papieża Franciszka. Dyskusje nasiliły się szczególnie podczas ostatniego synodu biskupów w Watykanie, którego celem było wyznaczenie nowych kierunków rozwoju Kościoła. Zwolennicy dopuszczenia kobiet do diakonatu argumentują, że tradycja ograniczająca tę posługę wyłącznie do mężczyzn jest trudna do pogodzenia z zasadą równej godności wszystkich wiernych.

Raport komisji nie pozostawia jednak wątpliwości: obecnie nie ma podstaw, by kobiety mogły otrzymać święcenia diakonatu w rozumieniu sakramentalnym. Dokument nawiązuje do analiz historycznych i teologicznych, które - zdaniem ekspertów - nie pozwalają na zmianę dotychczasowej praktyki. Warto przypomnieć, że temat ten nie znalazł również rozstrzygnięcia podczas ostatniego synodu biskupów.

Nowe formy posługi - kompromis czy półśrodek?

Choć stanowisko komisji może rozczarować zwolenników głębokich reform, w raporcie pojawiła się także propozycja poszukiwania nowych form zaangażowania kobiet w życie Kościoła. Większość członków komisji opowiedziała się za ustanawianiem nowych posług, które mogłyby sprzyjać współpracy mężczyzn i kobiet. Chodzi m.in. o funkcje duszpasterskie, edukacyjne czy administracyjne, które nie wiążą się bezpośrednio z sakramentem święceń.

Jest to wyraźny sygnał, że Kościół - choć nie zdecydował się na rewolucję - dostrzega potrzebę większego udziału kobiet w swojej codzienności. Nowe formy posługi mogą być odpowiedzią na oczekiwania wielu wiernych, choć dla części środowisk to wciąż krok niewystarczający.