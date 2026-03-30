Dwa satelity radarowe firmy ICEYE przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP zostały w poniedziałek wyniesione w przestrzeń kosmiczną w misji Transporter-16 firmy SpaceX. "Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego - pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż 9! To prawdziwa zmiana!" - napisał na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk.

"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego, kolejne wzmocnienie zdolności rozpoznawczych RP" - ogłosił na platformie X Sztab Generalny WP.

Misja wystartowała z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 zabrała na pokład 119 ładunków, w tym dwa satelity polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczane polskiemu wojsku w ramach programu MikroSAR.

Pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP trafił na orbitę 28 listopada ubiegłego roku. Dwa satelity wyniesione w marcu to identyczne urządzenia.

Co ten satelita daje wojsku?

Dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania urządzenia te mogą wspierać wojsko w wielu sytuacjach. "W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania" - czytamy  w opisie firmy ICEYE.

Technologia SAR pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

"Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" - podało ICEYE.

Program MikroSAR to element budowy pierwszej polskiej konstelacji radarowej POLSARIS systemu zapewniającego zobrazowanie Ziemi niezależnie od pogody i pory dnia. "Nowoczesne technologie to większe bezpieczeństwo dla Polski" - podał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

