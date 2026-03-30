Pierwszy satelita ICEYE dla Sił Zbrojnych RP trafił na orbitę 28 listopada ubiegłego roku. Dwa satelity wyniesione w marcu to identyczne urządzenia.

Co ten satelita daje wojsku?

Dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania urządzenia te mogą wspierać wojsko w wielu sytuacjach. "W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania" - czytamy w opisie firmy ICEYE.

Technologia SAR pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

"Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym" - podało ICEYE.