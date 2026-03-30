Dwa satelity radarowe firmy ICEYE przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP zostały w poniedziałek wyniesione w przestrzeń kosmiczną w misji Transporter-16 firmy SpaceX. "Na początku 2025 roku nie mieliśmy ani jednego - pod koniec 2026 roku będziemy mieć ich aż 9! To prawdziwa zmiana!" - napisał na platformie X wiceszef MON Cezary Tomczyk.
"Dzisiaj ważny dzień dla Wojska Polskiego, kolejne wzmocnienie zdolności rozpoznawczych RP" - ogłosił na platformie X Sztab Generalny WP.
Misja wystartowała z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii. Rakieta Falcon 9 zabrała na pokład 119 ładunków, w tym dwa satelity polsko-fińskiej firmy ICEYE, dostarczane polskiemu wojsku w ramach programu MikroSAR.
