Polsko-fińskie konsorcjum ICEYE i Rheinmetall wygrało przetarg o wartości 1,7 mld euro na dostarczanie rozpoznania satelitarnego dla niemieckiej armii. Nowoczesne rozwiązania mają wzmocnić zdolności Bundeswehry, zwłaszcza na wschodniej flance NATO.

Polsko-fińska ICEYE i niemiecki Rheinmetall z kontraktem na satelitarne rozpoznanie dla Bundeswehry / Shutterstock

Polsko-fińska firma ICEYE, we współpracy z niemieckim koncernem Rheinmetall, została wybrana do realizacji prestiżowego kontraktu na zapewnienie rozpoznania satelitarnego dla Bundeswehry. Wartość umowy wynosi 1,7 mld euro. Decyzję o wyborze wykonawcy podjął Niemiecki Federalny Urząd ds. Sprzętu, Technologii Informacyjnych i Wsparcia Bundeswehry.

Kontrakt będzie realizowany przez spółkę joint venture Rheinmetall ICEYE Space Solutions, powołaną specjalnie na potrzeby tego projektu. ICEYE i Rheinmetall wykorzystają konstelację satelitów SAR (radar z syntetyczną aperturą), której operatorem jest ICEYE. Technologia SAR umożliwia prowadzenie obserwacji niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych, co stanowi przewagę nad tradycyjnymi satelitami optycznymi.

Dostarczane dane będą analizowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i trafią przede wszystkim do 45. Brygady Pancernej Bundeswehry, stacjonującej na Litwie. Rozwiązania mają wzmocnić zdolności rozpoznawcze niemieckiej armii, szczególnie na wschodniej flance NATO.

W 2026 roku w niemieckich zakładach w Neuss ma ruszyć produkcja kolejnych satelitów SAR. Umowa obowiązuje do 2030 roku, z możliwością przedłużenia.

ICEYE od 2022 roku dostarcza także rozpoznanie satelitarne na potrzeby ukraińskiego wywiadu wojskowego. Satelity SAR, dzięki wykorzystaniu wiązki radarowej, mogą działać w nocy i przy trudnych warunkach atmosferycznych, co czyni je niezwykle skutecznym narzędziem w nowoczesnym rozpoznaniu wojskowym.

Przełom w dziedzinie rozpoznania satelitarnego

Satelity wyposażone w radar z syntetyczną aperturą (SAR), rozwijane przez fińsko-polską firmę ICEYE, stanowią przełom w dziedzinie obserwacji Ziemi. Technologia SAR umożliwia uzyskiwanie precyzyjnych obrazów niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia, co daje przewagę nad tradycyjnymi satelitami optycznymi. Satelity ICEYE charakteryzują się wysoką rozdzielczością, elastycznością w zakresie pokrycia terenu oraz możliwością wykrywania ruchu i zmian na powierzchni Ziemi.

Od 2018 roku ICEYE umieściła na orbicie kilkadziesiąt satelitów SAR. Pod koniec listopada rakieta Falcon 9 wyniosły polskie satelity przeznaczenia wojskowego.

Urządzenia produkowane przez polsko-fińskie konsorcjum znajdują zastosowanie zarówno w sektorze wojskowym, jak i cywilnym - od monitorowania granic, przez kontrolę portów morskich, po wykrywanie wycieków ropy i ocenę skutków katastrof naturalnych. Dzięki kompaktowej budowie i zaawansowanej technologii, satelity ICEYE są uznawane za jedne z najbardziej innowacyjnych na rynku.