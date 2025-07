Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła do wojewody mazowieckiego wnioski o decyzje lokalizacyjne dla czterech odcinków Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią. Odcinki objęte wnioskami mają łącznie 20 km długości - poinformowała w piątek spółka.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

CPK złożył wnioski lokalizacyjne dla 4 odcinków KDP Warszawa-Łódź.

Cała trasa ma mieć 12 wniosków; kolejne planowane na IV kwartał 2025 r.

Pierwszy odcinek KDP i lotnisko CPK mają ruszyć w 2032 r.

CPK szykuje kolejne wnioski

Jak zaznaczyła CPK w komunikacie, kolejne wnioski są w przygotowaniu. To kluczowy fragment linii kolejowej "Y", która do 2035 r. ma połączyć stolicę z Lotniskiem CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem - podkreśliła spółka. Cztery pierwsze wnioski dotyczą projektowanej linii kolejowej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy oraz mazowieckich gmin: Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Brwinów i Wiskitki.

Jak przypomniała CPK, dla ponad 140-kilometrowej trasy kolejowej między Warszawą i Łodzią posiada już komplet decyzji środowiskowych oraz dwa z wymaganych pozwoleń wodnoprawnych, które wydają Wody Polskie.

"Decyzje lokalizacyjne, w sprawie których spółka złożyła wnioski do wojewody mazowieckiego, to kolejny krok w drodze do budowy linii KDP. Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych kolejnym krokiem będą wnioski o pozwolenie na budowę, które również planujemy złożyć w tym roku. Następnie ruszą przetargi na roboty budowlane" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, cytowany w komunikacie spółki.