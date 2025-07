Przy plażach centralnego odcinka zachodniego wybrzeża Portugalii zaobserwowano żarłacza błękitnego - poinformowały władze portu w miejscowości Peniche oraz gminy Caldas da Rainha. W związku z tymczasowym zagrożeniem zamknięto jedną z popularnych plaż.

Według lokalnych władz z Caldas da Rainha, pojawianie się rekinów w tym rejonie staje się coraz częstszym zjawiskiem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rekiny coraz częściej pojawiają się przy plażach i lagunach regionu

Według lokalnych władz z Caldas da Rainha, pojawianie się rekinów w tym rejonie staje się coraz częstszym zjawiskiem. Wiosną ubiegłego roku urzędnicy z Caldas da Rainha oraz sąsiedniej gminy Óbidos wydali ostrzeżenie po zauważeniu co najmniej dwóch żarłaczy błękitnych. W obu przypadkach chodziło o osobniki, których długość przekraczała 2,5 metra.

Zwierzęta zostały dostrzeżone przez mieszkańców okolicy, którzy nagrali drapieżniki. Na jednym z filmów, który trafił do internetu, widać było żarłacza błękitnego pływającego w lagunie Lagoa de Óbidos, położonej w głębi lądu. Wówczas ostrzeżenie dotyczyło popularnej plaży Foz do Arelho.

Rekiny zagrażają turystom i rybakom w rejonie portugalskiego wybrzeża

Lokalne władze ostrzegały również przed możliwością pojawienia się rekinów w pobliżu innej chętnie odwiedzanej przez turystów plaży - Bom Sucesso. Zdaniem portugalskich biologów obecność rekinów u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego nasila się również w zatokach i deltach rzek, w tym w ujściu Tagu.

Drapieżniki pojawiają się tam głównie w poszukiwaniu pożywienia, a także w związku z poprawiającą się jakością wody wzdłuż portugalskiego wybrzeża.

W sierpniu 2023 roku, na wodach oddalonych o ponad 160 km od miejscowości Vila do Conde, jeden z portugalskich rybaków został poważnie pogryziony przez żarłacza błękitnego. 35-latka uratowały siły powietrzne, transportując go do szpitala w Porto.