Dziedzictwo i taniec, który podbił świat

Moulin Rouge, założony w 1889 roku, to symbol paryskiego życia nocnego przełomu XIX i XX wieku. Jego czerwony wiatrak widoczny jest na słynnych obrazach Henri de Toulouse-Lautreca, a światową popularność przyniósł mu film Baza Luhrmanna z 2001 roku.

Wiatrak w Moulin Rouge zawsze się obracał, dlatego musieliśmy przywrócić ten paryski symbol zarówno Paryżowi, jak i całej Francji, do jego dawnej świetności sprzed wojny - powiedział dla The Guardian Jean-Victor Clérico, dyrektor zarządzający kabaretem. Wiatrak będzie się teraz obracać codziennie od 16:00 do 2:00. Cała trupa jest bardzo szczęśliwa, że znów odnalazła wiatrak - to są żagle Paryża - mówiła Cyrielle, jedna z tancerek biorących udział w ulicznej celebracji.

Francuski kankan, słynący z dynamicznych kopnięć i widowiskowego rozmachu spódnic, został stworzony na początku lat 20. XX wieku przez Pierre’a Sandriniego, ówczesnego dyrektora artystycznego Moulin Rouge. Gdy pojawił się na scenie, wywołał niemałe poruszenie ze względu na swoją śmiałość, a dziś stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli francuskiego kabaretu.