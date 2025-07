Entry/Exit System ma zautomatyzować kontrolę graniczną na lotniskach. Polska jest już w pełni gotowa na wdrożenie zmian, ale czeka na gotowość innych krajów UE - poinformowały Polskie Porty Lotnicze.

Samolot na Lotnisku Chopina w Warszawie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Czym jest Entry/Exit System (EES)?

Entry/Exit System (EES) to unijny system elektronicznej rejestracji wjazdów i wyjazdów obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen. Głównym jego celem jest usprawnienie zarządzania granicami UE, zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienie legalnego podróżowania. System ten miał ruszyć w listopadzie 2024 r., jednak okazało się to niemożliwe z powodu braku pełnej gotowości w całej UE. Obecny termin uruchomienia to październik 2025, z półrocznym okresem wdrażaniem.

Polska, jako jedno z pierwszych państw członkowskich, jest w pełni przygotowana do wdrożenia EES - zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym, na polskich lotniskach gotowa jest infrastruktura, procedury i personel przeszły wymagane testy - poinformowały PPL. Krajowe służby graniczne ukończyły wszystkie niezbędne prace wdrożeniowe i obecnie oczekują na uruchomienie systemu na poziomie unijnym, które uzależnione jest od gotowości pozostałych państw członkowskich - podkreśliła spółka.

Technologiczny krok naprzód

Jak powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek, EES to technologiczny krok naprzód w zarządzaniu granicami. Zwiększa bezpieczeństwo poprzez lepszą kontrolę i identyfikację osób przekraczających granice, ogranicza ryzyko oszustw tożsamościowych oraz zapewnia sprawniejszą obsługę pasażerów na przejściach granicznych. Polska jest już gotowa, teraz czas na całą Europę - podkreślił Lasek.

Jak dodał członek zarządu PPL Adam Sanocki, polskie lotniska wyprzedzają dziś Europę nie tylko pod względem rekordowego wzrostu ruchu pasażerskiego, ale także szybkości wdrażania innowacyjnych technologii. Wdrożenie systemu Entry/Exit na polskich lotniskach to kolejny dowód, że jesteśmy gotowi na cyfrową transformację sektora lotniczego. EES zwiększy nie tylko bezpieczeństwo, ale także sprawność i komfort podróżnych - powiedział Sanocki.

Jak działa system EES?

Przepisy tworzące EES przyjęto w 2017 r. System dotyczy cudzoziemców spoza UE, podróżujących krótkoterminowo - do 90 dni w okresie 180 dni - zarówno potrzebujących wizy, jak i w ruchu bezwizowym.

System rejestruje dane dokumentu, imię, nazwisko, datę urodzenia, dane biometryczne, takie jak odciski palców i zdjęcie twarzy, datę i miejsce wjazdu oraz wyjazdu, a także odmowy wjazdu z przyczyn administracyjnych. Dane przechowywane są przez trzy lata, a w przypadku przekroczenia długości pobytu - przez pięć lat.

System automatycznie identyfikuje osoby przekraczające dozwolony czas pobytu na terenie strefy Schengen, a dzięki zbieraniu danych biometrycznych utrudnia posługiwanie się fałszywą tożsamością.

System obsługiwany jest przez eu-LISA - europejską agencję ds. dużych systemów IT w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W państwach członkowskich konieczna jest instalacja jednolitego interfejsu łączącego granice z centralną bazą danych EES.

Polskie Porty Lotnicze to właściciel Lotniska Chopina w Warszawie. Ma udziały lub akcje 16 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi. Jedynym właścicielem PPL jest spółka Centralny Port Komunikacyjny.