​Do nietypowej sytuacji doszło na jednej z ulic Kluczborka (woj. opolskie) - zamaskowany młody mężczyzna niespodziewanie wskoczył na maskę jadącego fiata. Kiedy kierowca zatrzymał samochód i próbował wysiąść, napastnik z impetem zatrzasnął mu drzwi przed nosem, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Policja udostępniła wideo.

"Spider-Man z Kluczborka" napadł na kierowcę, fot. Policja Opole

Zamaskowany 20-latek znienacka skoczył na maskę fiata w Kluczborku. Jak ustalili policjanci, sprawcą okazał się mieszkaniec tego miasta, fan Spider-Mana. Już następnego dnia po incydencie został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Dzięki intensywnej pracy operacyjnej kryminalni szybko ustalili tożsamość agresora - poinformowała policja.

Młodemu mężczyźnie postawiono zarzuty zniszczenia mienia oraz czynu o charakterze chuligańskim. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie, które mogłoby uchodzić za scenę z filmu o superbohaterze, w rzeczywistości zakończyło się poważnymi konsekwencjami prawnymi. Policja przypomina, że podobne zachowania mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla kierowców, ale i dla samych sprawców.