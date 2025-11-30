PKP Intercity wprowadza duże ułatwienie dla osób, które z wyprzedzeniem planują swoje podróże pociągami po Polsce. Już od 3 grudnia bilety na pociągi Express Intercity oraz Express Intercity Premium (Pendolino) będzie można kupić nawet 120 dni przed odjazdem.

Pociąg Pendolino / Albert Zawada / PAP

PKP Intercity wydłużyło okres przedsprzedaży biletów na komunikację krajową z 30 do 120 dni, co umożliwia zakup biletów nawet na cztery miesiące przed planowaną podróżą.

Od 3 grudnia bilety na pociągi Express Intercity oraz Express Intercity Premium można nabywać z większym wyprzedzeniem w aplikacji PKP Intercity, kasach biletowych oraz serwisie e-IC.

Okresy przedsprzedaży będą dostosowywane do zmian w rozkładzie jazdy.

Nawet 120 dni zamiast 30

Do tej pory bilety w komunikacji krajowej można było kupić maksymalnie 30 dni wcześniej. Wydłużenie tego okresu do 120 dni, czyli czterech miesięcy, to znacząca zmiana, która powinna ułatwić życie podróżnym.

Przewoźnik podkreśla, że zakup biletów z wyprzedzeniem pozwoli zapobiegliwym podróżnym na zagwarantowanie sobie miejsc w pociągu, szczególne w okresach wzmożonego ruchu.

Już od 3 grudnia bilety na pociągi Express Intercity oraz Express Intercity Premium z większym niż do tej pory wyprzedzeniem będzie można kupować w aplikacji PKP Intercity, kasach biletowych oraz w serwisie e-IC.

Jak będzie wyglądać przedsprzedaż biletów?

Okresy przedsprzedaży biletów mają być dostosowane do zmian w rozkładzie jazdy.

"Przykładowo od 3 grudnia podróżni będą mogli kupić bilety na przejazdy aż do 7 marca. Natomiast od 6 lutego, 30 dni przed wdrożeniem korekty rozkładu jazdy przez PKP Polskie Linie Kolejowe, udostępniona zostanie sprzedaż na odjazdy do 13 czerwca" - wyjaśnia PKP Intercity.

Pod koniec października PKP Intercity wydłużyło okres przedsprzedaży biletów na połączenia międzynarodowe. Już teraz do Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Czech i Litwy podróżni mogą kupić bilety nawet pół roku przed wyjazdem. Z kolei bilety na Ukrainę można kupować z maksymalnie 20-dniowym wyprzedzeniem.