​Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet, który od września rozpoczął pilotaż krajowego połączenia w Polsce na trasie Kraków - Warszawa, pod koniec roku zamierza poszerzyć swoją ofertę. Od 14 grudnia czeskimi pociągami będzie można dojechać z Warszawy do Pragi - stolicy Czech.

Czeski przewoźnik RegioJet prowadzi program pilotaży w Polsce. Wkrótce uruchomi połączeń do Czech / Leszek Szymański / PAP

Piątkowy wpis członka zarządu spółki CPK Piotra Rachwalskiego na jego facebookowym profilu potwierdza informacja na stronie regiojet.pl o poszerzeniu oferty połączeń kolejowych do stolicy Czech z Warszawy.

Zgodnie z wcześniejszą informacją przewoźnika, w rozkładzie jazdy na 2025 i 2026 rok przewidziano uruchomienie jego sześciu par pociągów łączących Poznań z Warszawą, trzech par pociągów między Gdynią i Krakowem przez Warszawę oraz sześciu par pociągów pomiędzy Warszawą a Krakowem. Uzupełnieniem ma być pociąg z Warszawy do Pragi.

Jak wynika ze schematu zamieszczonego na stronie RegioJet, pociąg tej firmy ma odjeżdżać z głównego dworca w Pradze o godz. 9.41, w Polsce jechać przez Racibórz, Gliwice i Tarnowskie Góry, zatrzymywać się na przystanku Pyrzowice Lotnisko ok. godz. 16., aby docierać do Warszawy przez Zawiercie i Centralną Magistralę Kolejową ok. godz. 18.

Pociągiem z Warszawy do Pragi. Jeszcze w tym roku

W drugą stronę pociąg ma wyjeżdżać z Warszawy Wschodniej o godz. 9.01, w Pyrzowicach być przed 11.30, a następnie przez m.in. Tarnowskie Góry, Gliwice, Racibórz, Ostrawę, Ołomuniec i Pardubice dojeżdżać do Pragi ok. 18.30.

Informacja RegioJet oznacza, że przy lotnisku Katowice zatrzyma się kolejny kolejowy przewoźnik.

Koleje Śląskie obsługują tamtejszy przystanek od wejścia w życie rozkładu na 2023/24 r. trasą S9 Częstochowa - Zawiercie - Pyrzowice Lotnisko - Tarnowskie Góry. Trasa S9 Kolei Śląskich wykorzystuje linię kolejową nr 182 Zawiercie - Miasteczko Śląskie, której odbudowa zakończyła się w 2023 r. Przez pierwszy rok z tego połączenia regionalnego przewoźnika skorzystało blisko 500 tys. pasażerów.

Czesi wchodzą na polskie tory

RegioJet to kolejny czeski przewoźnik kolejowy, który ogłosił wejście na rynek krajowych połączeń kolejowych. W sierpniu 2025 r. firma Leo Express, która od 2018 r. wykonuje kursy na trasie Praga - Kraków zapowiedziała, że od 1 marca 2026 r. przedłuży ją do Warszawy. Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce.

W 2024 roku odprawiono tam 6,39 mln pasażerów, wcześniej rekordowy był 2023 r., gdy obsłużono 5,61 mln podróżnych. W tym roku oczekiwane jest przekroczenie granicy 7 mln obsłużonych osób. Katowice są krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych w Polsce lotnisk cargo.

