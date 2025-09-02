Pasażerowie z East Midlands jako pierwsi w Wielkiej Brytanii wypróbują innowacyjny system biletów kolejowych, który dzięki technologii GPS oraz aplikacji mobilnej automatycznie naliczy im najkorzystniejsze taryfy za podróż. To początek szeroko zakrojonych zmian w brytyjskim systemie kolejowym.

Pierwsze testy biletów kolejowych pay-as-you-go z GPS w Anglii / ANDY RAIN / PAP/EPA

Tradycyjne bilety papierowe i mobilne kody QR odchodzą powoli do lamusa. Angielska kolej szykuje się na prawdziwą rewolucję, testując system biletów pay-as-you-go, który wykorzystuje technologię GPS do śledzenia podróży pasażerów. Pilotażowy program wystartował właśnie w regionie East Midlands i ma szansę na stałe zmienić sposób, w jaki Brytyjczycy korzystają z kolei.

Nowatorski system pozwala pasażerom meldować się do podróży za pomocą telefonu komórkowego. Aplikacja śledzi ruch pasażera podczas przejazdu, a na koniec dnia automatycznie nalicza najniższą możliwą taryfę. W razie potrzeby generowany jest kod kreskowy, który umożliwia przejście przez bramki biletowe lub okazanie biletu podczas kontroli.

Technologia w służbie pasażerom

/ ANDY RAIN / PAP/EPA

Jak podkreśla Departament Transportu (DfT), jeśli testy zakończą się sukcesem, innowacyjna technologia zastąpi konieczność korzystania zarówno z biletów papierowych, jak i tych kupowanych przez aplikację przed podróżą. To oznacza pełną swobodę i elastyczność - pasażerowie nie będą musieli już planować ani rezerwować biletów z wyprzedzeniem.

Rozwiązania tego typu były już testowane w krajach takich jak Szwajcaria, Dania, a także w Szkocji. Tam już zniesiono taryfy szczytowe na Scotrail, co - według szacunków - obniży ceny niektórych biletów nawet o połowę. Przykładowo, powrotny bilet z Glasgow do Edynburga w godzinach szczytu będzie kosztował o 50 proc. mniej niż dotychczas.