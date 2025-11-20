PKP Intercity zawiesza przyjmowanie przesyłek konduktorskich. Ta decyzja ma związek z ostatnimi aktami dywersji na kolei.

PKP Intercity wstrzymało od 22 listopada przyjmowanie przesyłek konduktorskich.

Decyzję podjęto w reakcji na akty dywersji na torach.

Wyjątek stanowią przesyłki z lekami ratującymi życie, preparatami krwi i materiałami biologicznymi.

Usługa przesyłek konduktorskich będzie zawieszona od soboty 22 listopada do odwołania.

"Wprowadzenie stopnia Charlie wynikające z konieczności zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa w następstwie aktów dywersji wymierzonych w infrastrukturę kolejową, nakłada na podmioty funkcjonujące w obszarze infrastruktury krytycznej obowiązek wdrożenia działań minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożeń o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym" - czytamy w komunikacie przewoźnika.

PKP Intercity zastrzega, że będą obowiązywać wyjątki od ogłoszonej dziś decyzji. Chodzi o "usługi realizowane na podstawie obowiązujących umów w zakresie przewozu przesyłek zawierających leki ratujące życie, preparaty krwiopochodne, a także materiały biologiczne".

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzenia około 60 metrów trakcji energetycznej.

Wprowadzony od 19 listopada stopień alarmowy Charlie ma obowiązywać do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.