Pociąg z Gorzowa Wielkopolskiego do Kostrzyna nad Odrą, który zgodnie z rozkładem miał kursować codziennie, w sierpniu wykonał jedynie dwa kursy. Przez cały miesiąc w województwie lubuskim odwołano aż 367 połączeń kolejowych.
Portal gorzowianin.com poinformował, że pociąg R 88331, który miał odjeżdżać z Gorzowa do Kostrzyna codziennie o 5:04, w sierpniu przejechał swoją trasę tylko dwa razy - 5 i 25 sierpnia. W pozostałe dni nie pojawił się na peronie.
Informacje te portal oparł na podsumowaniu przygotowanym przez Stowarzyszenie komunikacja.org, bazującym na danych z facebookowego profilu "Czy ZKA w Lubuskim dziś wyjechało?".
W sierpniu w Lubuskiem odwołano łącznie 367 połączeń kolejowych. Z tego 216 nie odbyło się w całości, a 151 pokonało jedynie część trasy, nie dojeżdżając na niektóre stacje. Dla porównania, w lipcu odwołano 383 pociągi, a w czerwcu 339.
Najczęściej odwoływane pociągi w sierpniu 2025:
- R 88331 Gorzów Wlkp. - Kostrzyn - 18 razy
- R 78563 Zielona Góra - Gorzów - 18 razy
- R 87564 Gorzów - Zielona Góra - 15 razy
- R 70721 Zielona Góra - Rzepin - 14 razy
- R 78569 Zielona Góra - Gorzów - 14 razy
- R 87570 Gorzów - Zielona Góra - 13 razy
- R 87606 Kostrzyn - Rzepin - 12 razy
- R 76217 Żagań - Węgliniec - 11 razy
- R 67289 Węgliniec - Zielona Góra - 9 razy
- R 78573 Zielona Góra - Gorzów - 9 razy
Najczęstsze godziny odwołanych pociągów:
- 15:01-16:00 - 38 połączeń
- 5:01-6:00 - 36 połączeń
- 10:01-11:00 oraz 18:01-19:00 - po 31 połączeń
Teoretycznie, gdy połączenie kolejowe zostaje odwołane, pasażerowie powinni mieć zapewnioną możliwość przejazdu komunikacją zastępczą. Jednak, jak informuje portal gorzowianin.com, w województwie lubuskim najczęściej tak się nie dzieje. Sytuację ma dodatkowo pogarszać fakt, że pociągi mają być odwoływane często w ostatniej chwili.
Taki stan transportu publicznego znacząco utrudnia dojazd i powrót z pracy czy szkoły, pogłębiając wykluczenie komunikacyjne tej części Polski. Problem odwoływania połączeń kolejowych w województwie lubuskim ciągnie się od lat.