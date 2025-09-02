Od środy pasażerowie korzystający z Kraków Airport nie będą już musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym. To pierwsze lotnisko w Polsce, które wprowadza takie udogodnienie dzięki nowoczesnym skanerom CT.

Kraków Airport znosi limit przewozu płynów w bagażu podręcznym. Nowoczesne skanery CT już od środy / Shutterstock

Jak poinformował prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński, od środy na lotnisku zostanie zniesiony limit 100 ml na przewóz płynów w bagażu podręcznym. Zmiana jest możliwa dzięki instalacji 10 nowoczesnych skanerów CT, które działają na bramkach kontroli bezpieczeństwa. Krakowskie lotnisko jest pierwszym portem w Polsce, który wdraża to rozwiązanie.

Decyzja o zniesieniu limitów została zatwierdzona przez Komisję Europejską 9 lipca br. i dotyczy portów lotniczych wyposażonych w skanery nowej generacji. W całej Unii Europejskiej działa już 700 takich urządzeń w 21 krajach członkowskich.

Jak działają nowe skanery?

Nowa generacja skanerów bezpieczeństwa C3 wykorzystuje technologię tomografii komputerowej, tworząc szczegółowe obrazy 3D bagażu. Pozwala to na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych i znacznie usprawnia proces kontroli.

Kraków Airport należy do grona pierwszych portów lotniczych w Polsce, które od wielu miesięcy testują tę technologię. Już od jutra pasażerowie nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym - podkreślił prezes Strutyński.

Według szacunków władz lotniska, nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas kontroli jednej osoby o blisko 30 procent. W dniach rekordowego ruchu, gdy z usług lotniska korzysta nawet 48 tysięcy pasażerów dziennie, czas oczekiwania na kontrolę nie powinien przekraczać 10 minut.

Dzięki wdrożeniu skanerów CT pasażerowie będą mogli przewozić w bagażu podręcznym większe butelki i opakowania płynów - nawet do dwóch litrów. Nie będzie też konieczności wyjmowania płynów ani sprzętu elektronicznego podczas kontroli, co dodatkowo przyspieszy odprawę i skróci kolejki.

Wyjątki i dalszy rozwój lotniska

Na terenie Kraków Airport tymczasowo pozostaną trzy punkty kontroli wyposażone w starsze skanery, gdzie limit na płyny będzie nadal obowiązywał. Punkty te będą uruchamiane jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Kraków Airport to drugi największy port lotniczy w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największy port regionalny. W 2023 roku z lotniska skorzystało blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozowana liczba pasażerów ma sięgnąć 13 mln. W letnim rozkładzie lotnisko oferuje 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, obsługiwanych przez 28 przewoźników.