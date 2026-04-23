​Już w najbliższy weekend, od 24 do 26 kwietnia 2026 roku, jeden z największych banków w Polsce przechodzi rebranding. Wraz ze zmianą marki pojawi się nowe logo, odświeżona zostanie też identyfikacja wizualna placówek i aplikacji. Klienci mogą jednak spać spokojnie - zmiana ta nie wpłynie na codzienne usługi banku, a wszystkie dotychczasowe umowy i numery kont zachowują ważność.

Dzisiejszy Santander Bank Polska to efekt wielu fuzji i przejęć, których początki sięgają czasów Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, powstałych z wydzielenia z Narodowego Banku Polskiego. Przez lata bank przechodził przez ręce różnych właścicieli - od irlandzkiego AIB, przez Belgów, aż po hiszpańską grupę Santander. Każda zmiana przynosiła nowe barwy, logo i kampanie reklamowe. Teraz do tej historii dopisuje się kolejny rozdział. Santander Bank Polska zmienia się w Erste Bank Polska .

Nowa marka, nowe kolory - co się zmieni?

W najbliższy weekend - 24-26 kwietnia - rozpocznie się proces. Zmiana marki obejmie nie tylko nowe logo, ale również całkowitą zmianę identyfikacji wizualnej. W oddziałach i na bankomatach pojawią się nowe oznaczenia, a dominującym kolorem stanie się niebieski. Prace związane z odświeżeniem wyglądu placówek już trwają - klienci mogą zauważyć nowe akcenty kolorystyczne na drzwiach, witrynach oraz wewnątrz oddziałów.

Zmiany nie ominą także bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Już teraz użytkownicy mogą dostrzec niebieskie elementy graficzne, które będą stopniowo wprowadzane we wszystkich kanałach komunikacji. Aplikacja mobilna zyska nową nazwę - Erste, a adres strony internetowej zostanie zmieniony na www.erste.pl.

Co zmiana oznacza dla klientów?

Najważniejsza informacja dla klientów to zapewnienie, że rebranding nie wpłynie na codzienne korzystanie z usług banku. Wszystkie umowy pozostają ważne, a numery kont, kart, PIN-y oraz infolinia nie ulegną zmianie. Klienci nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań - bank zadbał o to, by proces zmiany marki był jak najmniej uciążliwy.

Zmianie ulegną natomiast nazwy wybranych produktów i usług, jednak ich funkcjonalność i warunki pozostaną bez zmian. Bank podkreśla, że od prawie 40 lat działa na polskim rynku i nadal będzie wspierać swoich klientów w codziennych sprawach finansowych.

Bank zapewnia, że wszystkie zespoły doradców, ekspertów oraz bankierów obsługujących klientów indywidualnych, biznesowych, korporacyjnych i Private Bankingu pozostają do dyspozycji. Klienci mogą liczyć na wsparcie zarówno w placówkach, jak i na infolinii, a także poprzez bankowość internetową i mobilną.

Gdzie szukać informacji o zmianach?

Szczegółowe informacje na temat rebrandingu można znaleźć na nowej stronie internetowej banku, w aplikacji mobilnej oraz w placówkach.