Ta sprawa wymaga wyjaśnienia - tak o wczorajszych słowach, które padły w Porannej rozmowie RMF FM, mówią współpracownicy prezydenta Karola Nawrockiego. Minister sportu Jakub Rutnicki przyznał na naszej antenie, że w tym tygodniu nie odbyło się posiedzenie rządu z powodu zaplanowanych wcześniej ćwiczeń.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zwrócił uwagę, że data i okoliczności wydarzenia, o których mówił minister sportu, są niejawne.

Z kolei doradca Karola Nawrockiego Błażej Poboży napisał w mediach społecznościowych: "Minister w rządzie premiera Tuska ujawnił informacje niejawne z zakresu bezpieczeństwa państwa? Inny urzędnik (a może ten sam minister?) przekazał informacje objęte klauzulą dziennikarzowi? Sprawa do pilnego wyjaśnienia. W przypadku potwierdzenia konsekwencje natychmiastowe".

Minister sportu Jakub Rutnicki o specjalnym szkoleniu rządu

W środę szef resortu sportu i turystyki Jakub Rutnicki w Porannej rozmowie w RMF FM mówił, że we wtorek rząd przechodził szkolenie i dlatego w tym tygodniu nie odbyło się tradycyjne posiedzenie Rady Ministrów.

Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń, ale to są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy różnego rodzaju działania, cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach, trwały od samego rana do późnych godzin popołudniowych - mówił Rutnicki.

Rzecznik rządu poinformował jedynie, że we wspomnianych ćwiczeniach chodzi o realizację ustawy o obronie ojczyzny.

Nieoficjalnie: W szkoleniu wspólnie z rządem brał udział prezydent Nawrocki

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego w specjalnym wojskowym szkoleniu brał udział wspólnie z członkami rządu prezydent Karol Nawrocki. Jak ustalił Kacper Wróblewski, podczas szkolenia były rozpatrywane scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń.

Wczoraj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany przez PAP o te doniesienia przekazał, że "Prezydent RP Karol Nawrocki wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, w tym te, które nie są częścią debaty publicznej". Zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Zawsze w trosce o dobro Polski i Polaków - dodał Leśkiewicz.

Wyższe kursy obronne dla najważniejszych urzędników państwowych

Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, Rada Ministrów w 2022 roku wydała rozporządzenie dotyczące organizacji szkoleń obronnych w Polsce. Zgodnie z przepisami, wyższymi kursami obronnymi objęci są m.in. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu. W szkoleniach mogą brać udział także posłowie i senatorowie.

Wyższe kursy obronne obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Ich celem jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami strategicznymi związanymi z bezpieczeństwem państwa oraz funkcjonowaniem systemu obronnego. Kursy mają również przygotować uczestników do realizacji zadań obronnych, w tym tych wynikających ze zobowiązań sojuszniczych.

Za planowanie i organizację wyższych kursów obronnych odpowiada minister obrony narodowej.

Zobacz również:

"Nasi sportowcy dostali wypłaty środków pieniężnych". Prezes PKOl zapewnia