Rzecznik rządu poinformował jedynie, że we wspomnianych ćwiczeniach chodzi o realizację ustawy o obronie ojczyzny.

Nieoficjalnie: W szkoleniu wspólnie z rządem brał udział prezydent Nawrocki

Według nieoficjalnych informacji dziennikarza RMF FM Kacpra Wróblewskiego w specjalnym wojskowym szkoleniu brał udział wspólnie z członkami rządu prezydent Karol Nawrocki . Jak ustalił Kacper Wróblewski, podczas szkolenia były rozpatrywane scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń.

Wczoraj rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz pytany przez PAP o te doniesienia przekazał, że "Prezydent RP Karol Nawrocki wykonuje swoje konstytucyjne obowiązki, w tym te, które nie są częścią debaty publicznej". Zawsze zgodnie z obowiązującym prawem. Zawsze w trosce o dobro Polski i Polaków - dodał Leśkiewicz.

Wyższe kursy obronne dla najważniejszych urzędników państwowych

Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, Rada Ministrów w 2022 roku wydała rozporządzenie dotyczące organizacji szkoleń obronnych w Polsce. Zgodnie z przepisami, wyższymi kursami obronnymi objęci są m.in. ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu. W szkoleniach mogą brać udział także posłowie i senatorowie.

Wyższe kursy obronne obejmują zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Ich celem jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami strategicznymi związanymi z bezpieczeństwem państwa oraz funkcjonowaniem systemu obronnego. Kursy mają również przygotować uczestników do realizacji zadań obronnych, w tym tych wynikających ze zobowiązań sojuszniczych.

Za planowanie i organizację wyższych kursów obronnych odpowiada minister obrony narodowej.