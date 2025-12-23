Polska bankowość stoi u progu jednej z największych zmian ostatnich dekad. Po latach obecności hiszpańskiej marki Santander na polskim rynku, już wkrótce jej miejsce zajmie austriacki gigant finansowy – Erste Group. Klienci mogą spodziewać się niebieskiego logo Erste na oddziałach i kartach płatniczych, które zastąpi charakterystyczną czerwień Santandera.

Koniec Santandera, będzie Erste (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dzisiejszy Santander Bank Polska to efekt wielu fuzji i przejęć, których początki sięgają czasów Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, powstałych z wydzielenia z Narodowego Banku Polskiego. Przez lata bank przechodził przez ręce różnych właścicieli - od irlandzkiego AIB, przez Belgów, aż po hiszpańską grupę Santander. Każda zmiana przynosiła nowe barwy, logo i kampanie reklamowe, w tym te z udziałem światowych gwiazd.

Teraz do tej historii dopisuje się kolejny rozdział. Santander Bank Polska przechodzi w ręce austriackiego Erste Group, a wraz z tym zmienia się nazwa i cała identyfikacja wizualna. Nowa nazwa - Erste Bank Polska - zostanie oficjalnie zatwierdzona 22 stycznia podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Co się zmieni dla klientów?

Najważniejsze pytanie, które zadają sobie miliony klientów, brzmi: co oznacza ta zmiana w praktyce? Bank uspokaja - poza nazwą i właścicielem, wszystkie warunki współpracy pozostają bez zmian. Umowy zawarte z bankiem zachowują ważność, numery rachunków, infolinii oraz PIN-ów nie ulegną zmianie. Karty płatnicze będą aktywne do końca ich ważności, a wszelkie operacje bankowe będą przebiegać tak jak dotychczas.

Proces rebrandingu rozpocznie się tuż po formalnym zatwierdzeniu nowej nazwy, jednak pierwsze oddziały z nowym logo pojawią się dopiero w drugim kwartale 2026 roku. Zmiana będzie więc stopniowa i rozłożona w czasie, aby zapewnić klientom maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Kulisy wielkiej transakcji

Zmiana właściciela to efekt decyzji hiszpańskiej grupy Santander, która postanowiła skoncentrować swoją działalność na rynkach Ameryki Południowej. W Polsce to trzeci co do wielkości bank. Erste Group wykupiło polski oddział za imponującą kwotę 7 miliardów euro, zdobywając tym samym 49 procent udziałów w banku oraz TFI Santander.

Erste Group, choć dotąd nieobecny na polskim rynku, od lat planował ekspansję w Europie Środkowej. Grupa jest już obecna m.in. w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech, a wejście do Polski to dla niej kolejny krok w umacnianiu pozycji w regionie.