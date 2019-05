Środa przyniosła nowe fakty w sprawie niegospodarności w Wiśle Kraków. Prześwietliliśmy postępowanie prowadzone najpierw przez prokuraturę w Krakowie, a teraz w Poznaniu. To był także już trzeci dzień zmagań maturzystów. Tym razem zmierzyli się z egzaminami z języka angielskiego. Także tego dnia książę Harry i księżna Meghan pokazali światu swojego syna. Wiadomo też, jak ma na imię "royal baby". Oto nasze podsumowanie dnia!

RMF FM ujawnia: Tajemnicze grypsy, prokurator-kibic i zeznania "Miśka"

Kiedy we wtorek 8 stycznia 2019 roku kilkudziesięciu policjantów zaczęło przeszukania 15 miejsc związanych z Wisłą Kraków i jej sympatykami, wydawało się, że śledztwo związane z działalnością zarządu kierowanego przez byłą już prezes Marzenę Sarapatę nabierze w końcu tempa. Jednak po prawie pięciu miesiącach od spektakularnych działań sprawa gwałtowanie wyhamowała. Czy ktoś zaciągnął hamulec? Czy powodem tego spowolnienia jest prokurator Jacek Skała, znajomy ministra Zbigniewa Ziobry? Jak ustalili reporterzy RMF FM, to jego nazwisko pojawia się w materiałach zabezpieczonych przez prowadzących sprawę śledczych.

Rosjanie zgodzili się, by polscy śledczy ponownie dokonali oględzin wraku tupolewa

Jest zgoda Rosjan na to, by polscy śledczy pod koniec maja ponownie dokonali oględzin wraku TU-154 w Smoleńsku. Polską prośbę o ponowne oględziny zaakceptowano już w marcu - wynika z oświadczenia rosyjskiego Komitetu Śledczego.



Spódniczki, torby i poduszki ze zdjęciami z Auschwitz w ofercie amerykańskiego sklepu

Torby, spódniczki i poduszki, a na nich... zdjęcia kominów, torów i kolczastego ogrodzenia z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - takie przedmioty można było znaleźć w ofercie jednego z amerykańskich sklepów internetowych. Wywołały oburzenie internautów i zdecydowaną reakcję Muzeum Auschwitz-Birkenau.



Wakacyjny rozkład jazdy pociągów idzie do kosza. Trzeba go błyskawicznie poprawić

Wakacyjny rozkład jazdy pociągów idzie do kosza - i to równo miesiąc przed planowanym wejściem w życie. PKP Polski Linie Kolejowe przyznają, że nie zdążą na czas z remontami, więc muszą odwołać rozkład jazdy przesłany już do przewoźników. Proszą ich również o wstrzymanie sprzedaży biletów na podróże po 9 czerwca.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, ostateczną wersję wakacyjnego rozkładu mamy poznać do 17 maja.

Łoś z krajowej "94" już " w domu"! Ma się dobrze!

"Jak jedzie się od Dąbrowy Górniczej, na trasie krajowej numer 94, między Dąbrową a Sosnowcem, utknął łoś" - taką informację w środę o poranku dostaliśmy od naszego słuchacza na Gorącą Linię. W sumie akcja uśpienia - jak się okazało rannego po wypadku łosia - i przewiezienia go w bezpieczne miejsce trwała w środę przez kilka godzin. "Pragnę wszystkich uspokoić :) Łoś z DK94 ma się dobrze. Nie ma złamań, jedynie otarcia. Jest transportowany do "domu" i w okolicach Maczek zostanie wypuszczony - poinformował na Twitterze prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



Matura 2019: Arkusze i rozwiązania z języka angielskiego

W trzecim dniu matur abiturienci zmierzyli się z egzaminami z języka angielskiego. Rano pisali część podstawową sprawdzianu, a po południu rozszerzoną. Arkusze z egzaminów i propozycje rozwiązań przygotowane przez ekspertów portalu Interia.pl opublikowaliśmy na naszej stronie.



Bartosz Kurek wraca do zdrowia szybciej niż przewidywano!

Bartosz Kurek wraca do zdrowia szybciej niż przewidywali lekarze! Atakujący Onico Warszawa i czołowy gracz siatkarskiej reprezentacji Polski przeszedł przed świętami operację kręgosłupa. Kurek przyznał, że wybiera się do Spały na pierwsze zgrupowanie przed Ligą Narodów. "To ukłon ze strony trenera" - przyznaje siatkarz, który ze względu na kontuzję, nie został powołany na mecze tych rozgrywek. Kiedy zatem najlepszy zawodnik ubiegłorocznych mistrzostw świata ponownie założy biało-czerwoną koszulkę? Czy pozostanie w Onico Warszawa? Co zrobi z niewyjaśnioną sytuacją upadłej Stoczni Szczecin? O tym wszystkim opowiedział podczas dzisiejszego spotkania z dziennikarzami.



Prof. Karol Modzelewski spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Historyk i jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL prof. Karol Modzelewski spoczął na stołecznych Powązkach Wojskowych. "Był nauczycielem życia, postaw życiowych" - mówił były prezydent Bronisław Komorowski.



ArcelorMittal "cierpi" z powodu podwyżek cen prądu. Rząd obiecuje

Rząd obiecał luksembursko-indyjskiemu koncernowi ArcelorMittal przyspieszenie prac nad rekompensatami dla wielkiego przemysłu. W poniedziałek spółka hutnicza zapowiedziała na wrzesień tymczasowe wygaszenie pieca w hucie w Krakowie, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość 1200 pracowników.

Ustawa o rekompensatach ma pomóc, dlatego że ArcelorMittal jest jednym z największych konsumentów energii w Polsce. Opłaty za prąd stanowią 40 proc. kosztów produkcji w hutnictwie.

Książę Harry i Meghan Markle pokazali światu royal baby!

Książę Harry i księżna Meghan pokazali światu swojego syna! Chłopiec, który jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu, przyszedł na świat w poniedziałek 6 maja wczesnym rankiem, ważył 3,2 kg.

Nowo narodzony syn Harry'ego i księżnej Meghan będzie się nazywał Archie Harrison Mountbatten-Windsor.