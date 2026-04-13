W Gręboszowie w Małopolsce doszło do wybuchu i pożaru silosu magazynowego. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
W zakładzie, gdzie doszło do eksplozji i pożaru, produkowane są okucia drzwiowe i okienne.
W silosie znajdowały się zrębki drewna, które uległy zapłonowi - przekazał RMF FM st. kpt. Piotr Prosowicz ze straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
W akcji brało udział 39 strażaków. Pracownicy fabryki ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
Sytuacja na miejscu została szybko opanowana. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.