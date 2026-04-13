W Gręboszowie w Małopolsce doszło do wybuchu i pożaru silosu magazynowego. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia / KP PSP Dąbrowa Tarnowska / Państwowa Straż Pożarna

W zakładzie, gdzie doszło do eksplozji i pożaru, produkowane są okucia drzwiowe i okienne.

W silosie znajdowały się zrębki drewna, które uległy zapłonowi - przekazał RMF FM st. kpt. Piotr Prosowicz ze straży pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W akcji brało udział 39 strażaków. Pracownicy fabryki ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.

Sytuacja na miejscu została szybko opanowana. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

