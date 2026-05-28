Zbliża się ważny termin dla wszystkich osób pobierających świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracujących. Do 1 czerwca należy złożyć w ZUS komplet dokumentów dotyczących osiąganych przychodów. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczy wszystkich osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne i jednocześnie osiągają dodatkowe przychody. Obowiązek ten obejmuje zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, jak i prowadzące działalność gospodarczą. W tym roku termin na złożenie dokumentów został wyjątkowo przesunięty na 1 czerwca, ponieważ ostatni dzień maja przypada w niedzielę.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Świadczeniobiorcy muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych przychodów w okresie od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. W przypadku umowy o pracę lub zlecenia wystarczy zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć oświadczenie o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Co grozi za przekroczenie limitów?

ZUS po otrzymaniu dokumentów sprawdza, czy świadczeniobiorca nie przekroczył ustawowych limitów przychodów. W przypadku przekroczenia progów, świadczenie może zostać zmniejszone lub nawet zawieszone. Wysokość limitów jest ustalana na każdy okres rozliczeniowy i aktualizowana co kwartał.

Limity dorabiania w okresie rozliczeniowym

W okresie od marca 2025 r. do lutego 2026 r. obowiązują następujące limity dla osób dorabiających do świadczeń przedemerytalnych:

Przychody do 24 546 zł brutto - brak wpływu na wysokość świadczenia.

- brak wpływu na wysokość świadczenia. Przychody od 24 546 zł do 68 726,40 zł brutto - świadczenie zostaje pomniejszone, a kwota gwarantowana wynosi 946,70 zł.

- świadczenie zostaje pomniejszone, a kwota gwarantowana wynosi 946,70 zł. Przychody powyżej 68 726,40 zł brutto - świadczenie zostaje zawieszone.

Jak ZUS rozlicza świadczeniobiorców?

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, ZUS dokonuje rozliczenia w sposób najbardziej korzystny dla świadczeniobiorcy. Analiza przychodów może być przeprowadzona zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, w zależności od tego, która metoda jest bardziej opłacalna dla osoby rozliczającej się.