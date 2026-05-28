Ogromny pożar lasu w miejscowości Międzyleś niedaleko Warszawy. Na miejsce został wysłany policyjny Black Hawk, do którego przymocowany jest tzw. Bambi Bucket - czyli gigantyczny zbiornik, który umożliwia zrzut wody z powietrza. Informację o pożarze otrzymaliśmy na naszą Gorącą Linię RMF FM.

Pożar w powiecie wołomińskim / Polska Policja /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Płonie las w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, w akcję w tej chwili zaangażowanych jest około 200 strażaków. W rejon pożaru skierowano strażaków z trzech powiatów: mińskiego, węgrowskiego i wołomińskiego.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych miejscowości. Powierzchnia pożaru jest na razie trudna do oszacowania - przekazał PAP rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Warszawie bryg. Łukasz Darmofalski.

Na miejsce został również wysłany policyjny helikopter Black Hawk, do którego przymocowany jest tzw. Bambi Bucket, czyli gigantyczny zbiornik, który umożliwia zrzut wody z powietrza. Akcję wspierają również dwa dromadery.

Cały czas wieje silny wiatr, który utrudnia walkę z żywiołem. Niewykluczone, że walka z ogniem potrwa nawet do rana.

W związku z pożarem zablokowana została droga krajowa nr 50 na Mazowszu na odcinku Stanisławów - Łochów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu Drogą Wojewódzką nr 637 i trasami lokalnymi ze względu na prowadzoną akcję gaśniczą.