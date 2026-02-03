Strażacy gaszą pożar w zakładzie przetwórstwa drzewnego w Polanie w województwie pomorskim. Zapaliła się suszarnia. W kluczowym momencie na miejscu pracowało około stu strażaków - informuje Stanisław Pawłowski, reporter RMF FM.

/ Shutterstock

Udało się zlokalizować pożar, co oznacza, że nie będzie się dalej rozprzestrzeniał - informował po godz. 16 reporter RMF FM. Nikt nie został poszkodowany. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przybyciem służb.

Strażacy po przyjeździe na miejsce widzieli płomienie buchające przez dach.

Po wybuchu, prawdopodobnie w okolicach silosu, tych zarzewi się pojawiło dosyć dużo. Co najważniejsze też tam zwarta zabudowa, więc to zagrożenie było też dla sąsiednich obiektów - mówiła RMF FM Joanna Knop z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

W najbardziej newralgicznym momencie na miejscu pracowali strażacy z powiatów chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, starogardzkiego i bytowskiego, a także oficerowie z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku.

Strażacy wciąż prowadzą działania, trwa dogaszanie zarzewia ognia.