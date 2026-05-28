Strażacy gaszą pożar w gospodarstwie zajmującym się hodowlą trzody chlewnej w pobliżu wsi Lutol w powiecie żarskim (Lubuskie). Ogień pojawił się w jednej z dziesięciu chlewni. Zginęło około 150 macior i około 2 tys. prosiąt.

Lutol, pożar chlewni / Straż Pożarna /

20 zastępów straży pożarnej gasi pożar w gospodarstwie zajmującym się hodowlą trzody chlewnej w pobliżu wsi Lutol (pow. żarski).

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w czwartek o godz. 13.51.

Ogień pojawił się w jednej z dziesięciu chlewni, w której znajdowało się kilkaset macior i kilka tysięcy prosiąt. Inne budynki nie są obecnie zagrożone - poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Chlewnia objęta pożarem ma powierzchnię 2,5 tys. m kw. Obok niej znajdują się inne budynki, w których hodowane są zwierzęta.

Do akcji skierowano zastępy PSP i OSP z pow. żarskiego i ościennych. Strażacy przystąpili do gaszenia budynku objętego pożarem i pomagali wyprowadzić z niego jak najwięcej zwierząt. Oprócz tego zajęli się obroną przed płomieniami i wysoką temperaturą sąsiednich chlewni.

Pożar nie jest jeszcze opanowany, ale nie rozprzestrzenia się. Najważniejsze, że nie ma osób rannych. W chlewni objętej pożarem zdechło około 150 macior i około 2 tysiące prosiąt. Udało się natomiast wyprowadzić i uratować około 350 macior i ok. 2 tysiące prosiąt - powiedział mł. bryg. Kaniak.

Przyczyna pożaru nie jest znana, jej ustaleniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa.

Działania gaśnicze nadal trwają, a te związane z dogaszeniem i całkowitą likwidacją zarzewi ognia mogą potrwać wiele godzin.



