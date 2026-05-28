Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w pożarze mieszkania przy ulicy Jugosłowiańskiej w Poznaniu. Nie żyje około 30-letnia kobieta - informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Do pożaru przy ul. Jugosłowiańskiej w Poznaniu doszło w czwartkowe popołudnie.

Ogień ograniczył się do jednego pokoju w mieszkaniu. Przed przybyciem strażaków ewakuowało się z obiektu około 20 osób. Dwójka z nich, która próbowała ugasić pożar, delikatnie podtruła się dymem i gazami pożarowymi. Te osoby są pod opieką zespołu ratownictwa medycznego w tym momencie - przekazał aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.

Na miejscu oprócz strażaków działają także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego.