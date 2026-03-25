Płonie budynek na terenie składu budowlanego w Żabieńcu w okolicy Piaseczna na Mazowszu - informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zapaliła się suszarnia drewna. Z żywiołem walczy ponad 60 strażaków. Brak doniesień o osobach poszkodowanych.

Straż pożarna - zdjęcie poglądowe

Ogromny pożar wybuchł w środę po południu w okolicach podwarszawskiego Piaseczna.

Pożar koło Piaseczna. Z żywiołem walczy ponad 60 strażaków

W Żabieńcu w powiecie piaseczyńskim doszło do pożaru budynku znajdującego się na terenie składu budowlanego. Ze wstępnych informacji wynika, że nikt nie ucierpiał.

W akcji gaszenia pożaru bierze udział 21 zastępów straży pożarnej, w sumie to ponad 60 strażaków. Wiadomo także, że ogień zajął powierzchnię około 400 metrów kwadratowych i nie został jeszcze opanowany.

Mł. bryg. Łukasz Darmofalski ze straży pożarnej w Piasecznie, którego cytuje portal warszawa.naszemiasto.pl, informuje, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło do straży po godz. 17. Pożar wybuchł na terenie składu budowlanego, w którym znajduje się również suszarnia drewna. To właśnie stamtąd rozprzestrzenił się ogień - dodał.

Reporterka RMF FM Magdalena Grajnert ustaliła natomiast, że strażacy gaszą pożar wewnątrz budynku. Pracują w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i musza się zmieniać, dlatego zadysponowano tak dużo zastępów.

Wiadomo także, że nie ma już ryzyka, że ogień przedostanie się na sąsiednie budynki produkcyjne i magazynowe. Strażacy podkreślają, że pożar rozwinął się przez intensywny wiatr.

Akcja gaśnicza może potrwać nawet do nocy.