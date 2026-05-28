Najnowszy sondaż CBOS rzuca światło na nastroje społeczne w Polsce. Wyniki badania przeprowadzonego w maju 2026 roku pokazują, że coraz więcej Polaków patrzy na przyszłość kraju z umiarkowanym optymizmem, choć nie brakuje również głosów krytycznych. Jakie grupy społeczne są najbardziej zadowolone, a kto najczęściej wyraża niezadowolenie? Sprawdzamy, co naprawdę myślą Polacy o sytuacji politycznej, gospodarczej i materialnej w kraju.

Maj 2026 roku przynosi nowe spojrzenie na nastroje społeczne w Polsce. Najnowsze badanie CBOS, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie ponad tysiąca dorosłych mieszkańców naszego kraju, pokazuje, że choć wciąż przeważają głosy krytyczne wobec kierunku, w którym zmierza Polska, to jednak odsetek niezadowolonych jest najniższy od dwóch lat.

Zgodnie z wynikami sondażu, 35 procent badanych uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. To niewielki, ale zauważalny wzrost w porównaniu z kwietniem, kiedy optymistów było 34 procent. Z drugiej strony, 43 procent respondentów wyraża przekonanie, że kraj podąża w złym kierunku - to o jeden punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej. Co ciekawe, aż 22 procent Polaków nie ma wyrobionego zdania na temat ogólnej sytuacji w kraju, co może świadczyć o narastającej niepewności lub znużeniu bieżącymi wydarzeniami politycznymi.

Kto jest zadowolony, a kto narzeka?

Analizując wyniki sondażu, wyraźnie widać, że zadowolenie z rozwoju sytuacji w kraju częściej deklarują mężczyźni, osoby młode, mieszkańcy średnich miast (od 20 do 100 tysięcy mieszkańców), absolwenci wyższych uczelni oraz ci, którzy dobrze oceniają swoje warunki materialne i osiągają dochody powyżej 4 tysięcy złotych na osobę. Wśród grup społeczno-zawodowych optymizm dominuje wśród średniego personelu, techników, osób rzadko praktykujących religijnie lub wcale, a także identyfikujących się z lewicą i sympatyków Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei niezadowolenie z kierunku zmian w Polsce najczęściej wyrażają osoby w wieku 35-54 lata, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, rolnicy, osoby o najniższych dochodach oraz ci, którzy źle oceniają swoje warunki materialne. W tej grupie dominują także osoby często praktykujące religijnie, identyfikujące się z prawicą oraz sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Zaskakująco stabilne pozostają przewidywania dotyczące przyszłości. 18 procent badanych prognozuje poprawę sytuacji w kraju w perspektywie roku, co oznacza niewielki spadek w stosunku do kwietnia. 43 procent uważa, że sytuacja pozostanie bez zmian, a 27 procent obawia się pogorszenia. Warto zauważyć, że rośnie liczba osób, które nie mają zdania na temat przyszłości - obecnie to już 11 procent respondentów.

Sytuacja polityczna

W maju nieznacznie wzrósł odsetek osób zadowolonych z sytuacji politycznej w Polsce - z 13 do 15 procent. Jednocześnie zwiększył się odsetek niezadowolonych (z 42 do 43 procent), a zmniejszył się udział tych, którzy oceniają ją przeciętnie (z 40 do 36 procent). Wciąż jednak większość Polaków patrzy na politykę z dużą dozą sceptycyzmu.

Przewidywania na najbliższy rok są nieco bardziej pesymistyczne niż w kwietniu. 24 procent respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji politycznej, podczas gdy tylko 11 procent liczy na poprawę. 55 procent nie przewiduje większych zmian, a 11 procent nie ma zdania.

Gospodarka pod lupą: stabilizacja i niepewność

W zakresie oceny sytuacji gospodarczej w Polsce nie odnotowano większych zmian. 36 procent badanych jest zadowolonych z kondycji gospodarki, podczas gdy odsetek niezadowolonych wzrósł z 24 do 26 procent. Zmniejszyła się liczba osób oceniających sytuację przeciętnie (z 35 do 33 procent), a 5 procent nie ma opinii na ten temat.

Wśród prognoz na przyszłość widać zarówno wzrost optymizmu, jak i pesymizmu - 20 procent respondentów liczy na poprawę sytuacji gospodarczej (wzrost o 1 punkt procentowy), a 27 procent przewiduje jej pogorszenie (wzrost o 3 punkty procentowe). Coraz mniej osób oczekuje, że sytuacja pozostanie bez zmian.

Poziom życia i warunki materialne: mieszane odczucia

Aż 66 procent badanych deklaruje zadowolenie z poziomu życia swojego i swojej rodziny - to wynik identyczny jak w kwietniu. Wzrosła liczba osób oceniających poziom życia jako przeciętny (z 28 do 30 procent), a zmalała liczba tych, którzy oceniają go źle (z 5 do 3 procent).

Nieco gorsze są natomiast oceny warunków materialnych gospodarstw domowych. W maju 64 procent badanych uznało je za dobre (spadek z 70 procent w kwietniu), 32 procent za przeciętne (wzrost z 26 procent), a 5 procent za złe (wzrost o 1 punkt procentowy).

Zmniejszył się również odsetek osób liczących na poprawę poziomu życia (z 20 do 17 procent) i warunków materialnych gospodarstw domowych (z 19 do 17 procent). Więcej osób nie oczekuje zmian w tym zakresie, a odsetek obawiających się pogorszenia spadł do 12-13 procent.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone w dniach 7-17 maja 2026 roku na losowo wybranej próbie 1041 pełnoletnich mieszkańców Polski. Respondenci mogli wybrać jedną z trzech metod udziału: wywiad bezpośredni z ankieterem (CAPI - 63,6 procent), wywiad telefoniczny (CATI - 19,4 procent) lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI - 17 procent). We wszystkich przypadkach pytania i struktura ankiety były identyczne.