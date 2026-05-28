Przynajmniej do 15 czerwca kierowcy w Polsce będą mogli korzystać z niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa. Tak wynika z rozporządzeń opublikowanych w czwartek w Dzienniku Ustaw. Decyzja ta jest elementem rządowego programu "CPN" i ma na celu złagodzenie skutków wysokich cen paliw dla konsumentów oraz przedsiębiorców.

Niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa będą obowiązywać co najmniej do 15 czerwca 2026 roku.

Poprzednie przepisy przewidywały obowiązywanie niższych stawek tylko do 31 maja.

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano dwie nowelizacje rozporządzeń Ministra Finansów i Gospodarki. Dotyczą one obniżenia stawek podatku akcyzowego na wybrane paliwa silnikowe oraz stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług (VAT). Nowe przepisy wydłużają czas obowiązywania niższych podatków na paliwa przynajmniej do 15 czerwca.

Program "CPN" i jego założenia

Obniżki podatków są częścią rządowego programu "CPN", który ma przeciwdziałać skutkom rosnących cen paliw na światowych rynkach. W ramach programu stawka VAT na paliwo została obniżona z 23 proc. do 8 proc. Dodatkowo akcyza na benzynę została zmniejszona o 29 groszy na litrze, a na olej napędowy o 28 groszy na litrze. Są to najniższe poziomy dopuszczone przez przepisy Unii Europejskiej.

Program "CPN został wprowadzony pod koniec marca. Ma on chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował wzrost cen ropy naftowej i paliw na światowych rynkach, co przełożyło się na ceny detaliczne w Polsce.

Korzyści dla kierowców i gospodarki

Przedłużenie obowiązywania niższych stawek podatków to dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników samochodów. Niższe ceny paliw mają bezpośredni wpływ na domowe budżety, szczególnie w okresie wzmożonych wyjazdów wakacyjnych. Obniżki podatków mają również znaczenie dla przedsiębiorców, zwłaszcza firm transportowych i logistycznych, dla których koszty paliwa stanowią istotny element wydatków.

Chociaż decyzja rządu przynosi chwilową ulgę, nie wiadomo, czy po 15 czerwca niższe stawki zostaną utrzymane. Wiele zależy od sytuacji na światowych rynkach paliw oraz dalszych decyzji władz.

Maksymalne ceny paliw

Wydłużenie o dwa tygodnie okresu obowiązywania niższej stawki VAT na paliwa oznacza, że dłużej będą także wyznaczane maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach. Zgodnie z nowelizacją ustawy o zapasach ropy naftowej, ceny maksymalne są powiązane z obniżonym VAT-em na paliwa.

Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw, które obowiązują od następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi, stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Od wprowadzenia cen maksymalnych skontrolowano ponad 9 tys. stacji paliw, wykrywając nieprawidłowości na prawie 540 z nich, jednak żadna nie została ukarana finansowo.